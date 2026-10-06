Автоэксперт Шумский рассказал о правилах, которые обязаны соблюдать курьеры

Столичные курьеры будут проходить обязательное тестирование на знание правил дорожного движения и стандартов работы с 15 октября, сообщили в Дептрансе. Как будет работать новая система и какие еще меры безопасности движения на средствах индивидуальной мобильности установлены в городе, расскажет Москва 24.

"Каждый сотрудник понимает ответственность"

Фото: Агентство "Москва"/Дмитрий Белицкий

Столичных курьеров обяжут проходить тестирование на знание правил дорожного движения и стандартов работы с 15 октября, рассказали в Дептрансе.

Сама мера начала действовать с 30 сентября, при этом до 14 октября проверку можно пройти добровольно. Курьеры, которые не сдали тест, не смогут выйти на работу. Проверки проходят на базе комплексной информационной системы "Аналитика работы такси" (КИС "АРТ"), созданной в 2021 году для контроля сферы такси.

По данным Дептранса, на сегодняшний день в Москве работают свыше 135 тысяч курьеров. Им предстоит подтвердить знание правил скоростного режима, передвижения на велосипеде и средствах индивидуальной мобильности (СИМ), а также обязательного спешивания на пешеходных переходах. Кроме того, в тесте есть вопросы на знание сервисной этики, правил доставки и требований к внешнему виду курьера и его транспорта.

Для успешной сдачи теста необходимо правильно ответить минимум на 80% вопросов, а результат действует в течение года, рассказал ТАСС заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.





Максим Ликсутов заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Мы продолжаем системно повышать безопасность работы служб доставки. Вместе с МАДИ и ГАИ регулярно проводим проверки, в ходе которых выявляем нарушения курьерами правил вождения. Следующий этап – введение обязательного тестирования в системе КИС "АРТ". Его прохождение позволит подтвердить, что каждый сотрудник хорошо знает ПДД и понимает ответственность перед пешеходами.

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Опрошенные телеканалом Москва 24 курьеры, которые уже прошли тестирование, рассказали, что в нем порядка 10–12 вопросов. В свою очередь, автоэксперт Александр Шумский в беседе с телеканалом рассказал о правилах, которые они обязаны соблюдать. В частности, пропускать пешеходов и не сигналить громко.

"Если мы говорим про категорию "М", то там еще больше (требований. – Прим. ред.): и проезд на красный можно выписать, и прав лишить за встречную полосу, и много других правонарушений выявить", – отметил он.

Эксперт напомнил, что у курьеров также есть номерные знаки.

"По этому номеру можно обратиться на горячую линию департамента транспорта либо в сам сервис доставки – тогда, я думаю, могут быть назначены определенные разбирательства", – добавил он.

Динамическое развитие контроля

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Москва давно и успешно регулирует сферу СИМ. В частности, в 2025 году для исключения возможности аренды самокатов детьми и подростками в столице ввели верификацию через Mos ID – опция доступна только владельцам полностью заполненной учетной записи на mos.ru.

Взять самокат напрокат могут только лица старше 18 лет, за нарушение предусмотрен штраф в 100 тысяч рублей. Для пользователей действует тестовый период из пяти поездок, чтобы пройти верификацию комфортно. Если личность так и не подтверждена, доступ к аренде ограничивается.



По данным Дептранса, в 2025 году пользователи совершили 71 миллион поездок на самокатах, при этом было заблокировано 76 тысяч аккаунтов несовершеннолетних. Благодаря этим и другим мерам количество ДТП с участием прокатных СИМ снизилось на 57%, а аварий с детьми – на 72%. Дополнительную безопасность обеспечило расширение карты медленных зон – теперь в городе их 420.



Ранее обсуждался запуск пилотного проекта по установке в Москве комплексов с искусственным интеллектом, фиксирующих нарушения ПДД пользователями кикшеринговых самокатов и велокурьерами. По словам авторов инициативы, возможность запуска обсуждалась с Дептрансом и интерес со стороны города есть, однако места установки комплексов пока не определены.



Руководитель проектов компании Андрей Медведев рассказал, что система позволяет фиксировать нарушения не только у пользователей СИМ, но и у велокурьеров, распознавая номер рюкзака или транспортного средства. Для самокатов отслеживается траектория движения, которая сверяется с данными кикшеринга, что дает двойной контроль.

Система выявляет три основных типа нарушений: неспешивание на пешеходном переходе, поездки двух и более пассажиров и движение в запрещенных зонах, а также определяет оператора кикшеринга. По словам Медведева, пилот можно реализовать на существующих городских камерах в рамках инфраструктуры "Безопасный город" без установки дополнительного оборудования либо разместить собственные комплексы там, где камер нет.

