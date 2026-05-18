Эксперт Хайцеэр выступил за обязательную регистрацию всех электросамокатов в РФ

Минтранс РФ поддержал идею авторизации пользователей электросамокатов через портал "Госуслуги". К каким последствиям это приведет, разбиралась Москва 24.

Средство идентификации

В России могут ужесточить правила пользования электросамокатами и другими средствами индивидуальной мобильности (СИМ), сообщает "Газета.ру" со ссылкой на письмо Минтранса в ответ на обращение депутата Госдумы Александра Аксененко.

В частности, парламентарий предложил ввести обязательную проверку возраста через "Госуслуги" для арендных самокатов, а для личных – создать реестр СИМ и установить регистрационные номера для упрощения идентификации нарушений ПДД. В ведомстве поддержали идеи и рассказали, что готовят новые меры регулирования. В частности, также прорабатывается вопрос, касающийся запрета использования СИМ гражданами младше 16 лет.

В свою очередь, Аксененко добавил, что люди на тротуарах все чаще сталкиваются с агрессивным и хаотичным движением самокатов. И предложенная инициатива поможет повысить ответственность пользователей СИМ.





Александр Аксененко депутат Госдумы Если человек арендует автомобиль, он проходит идентификацию. С самокатами до сих пор действует фактически анонимная система. Мы считаем, что цифровая идентификация позволит сократить количество нарушений и упростит привлечение к ответственности в случае ДТП.

Он отметил, что самокат давно перестал быть развлечением: это полноценный городской транспорт, а значит, нужно установить понятные правила использования, ответственность и инструменты, помогающие осуществлению контроля.

В то же время идентификация пользователей при аренде электросамоката уже работает в Москве с 2025 года. Взять транспорт напрокат можно тем, кто прошел верификацию через полную учетную запись на портале mos.ru (через Mos ID). Как сообщил заммэра Максим Ликсутов, мера направлена на повышение безопасности: она не допустит к прокату детей и подростков (аренда разрешена с 18 лет) и позволит выявлять и блокировать аккаунты злостных нарушителей ПДД.

При регистрации также можно использовать учетные записи на "Госуслугах", Сбер ID, T-ID, ВТБ ID или Альфа ID. За нарушение правил пользования установлен штраф 100 тысяч рублей. Кроме того, в столице действует рейтинговая система водителей электросамокатов: операторы анализируют опыт водителя, качество парковки, а также проверяют наличие штрафов за нарушение ПДД и другие характеристики. Клиентам с недостаточно высоким рейтингом могут ограничить доступ к поездкам и замедлить скорость самокатов, предупредили в Дептрансе.

При этом ряд подмосковных муниципалитетов – Люберцы, Дзержинский, Томилино, Красково, Малаховка, Котельники, Солнечногорск и другие – ввели полный запрет на аренду самокатов. Директор ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман сообщила, что сервисы могут возобновить работу в некоторых локациях, но после подписания соглашений с местными администрациями.

Кроме того, ранее Росстандарт утвердил поправки к ГОСТу на специальные номера для СИМ. По принятым нормам, сверху должны быть расположены 3 буквы, а внизу – 2 цифры и код региона. Знак необходимо установить как спереди, так и сзади.



Вопрос, касающийся СИМ, обсуждают в связи с высокой аварийностью. Согласно данным ГИБДД, в 2025 году в России произошло более 3,2 тысячи ДТП с участием электросамокатов и других устройств, в которых погибли 68 человек и около 3,4 тысячи получили травмы.



Альтернативные пути

В мире есть два варианта отношения к СИМ на электрической тяге, отметил в разговоре с Москвой 24 научный руководитель Института экономики транспорта и транспортной политики факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Михаил Блинкин.

Первый – город рассматривает их как средства развлечения, спорта и отдыха: тогда им место в парках, на стадионах и специально оборудованных территориях. Такая точка зрения принята во многих регионах Северной Европы. Второй – СИМ считается составной частью городской мобильности наравне с автомобилями и метро.





Михаил Блинкин научный руководитель Института экономики транспорта и транспортной политики факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Если мы признаем вторую точку зрения, нужно честно ответить на вопрос: где им ездить? На проезжую часть их пускать нельзя, потому что любое столкновение с автомобилем приведет к смерти пользователя. На тротуарах их использование тоже небезобидно, особенно когда крупный молодой человек на самокате сталкивается с пожилым. Следовательно, для СИМ нужно выстраивать отдельную инфраструктуру.

Также, по мнению специалиста, необходимо разобраться, кто должен контролировать соблюдение всех правил. Он отметил, что камеры зачастую ориентированы на проезжую часть, а не тротуары, а штат Госавтоинспекции рассчитан на мониторинг дорожного движения, – пешеходное пространство не входит в их функции.

В то же время вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр в беседе с Москвой 24 согласился, что у всех СИМ должна быть регистрация. Но для этого нужно сначала сертифицировать каждое устройство, чтобы определить такие характеристики, как мощность двигателя и объем батареи.





Ян Хайцеэр вице-президент НАС После их следует опломбировать навсегда, чтобы нельзя было вносить модификации, и только затем регистрировать в простой форме через "Госуслуги", получая номера там же, где выдают автомобильные. Это недорогая процедура.

При этом базы данных кикшеринговых компаний и так доступны проверяющим органам, и они могут проследить, кто пользовался самокатом. Однако это не исключает возможности применять поддельные аккаунты, отметил эксперт.

Номер на СИМ даст окончательную и бесповоротную фиксацию государством не только кикшеринговых самокатов, но и всех подобных транспортных средств, убежден Хайцеэр.

"В частном пользовании их примерно в два-три раза больше, чем прокатных, они совершают правонарушения с завидной регулярностью и никак не учтены. Все транспортные средства, которые движутся по тротуарам и дорогам, имеют мотор и едут быстрее человеческого шага, представляя угрозу безопасности как для пешеходов, так и для водителей. Они должны сертифицироваться и регистрироваться", – добавил специалист.

Он также пояснил, что номера, которые сейчас есть на самокатах кикшеринговых компаний, не государственные, а внутренние. Они не касаются процесса сертификации и не распространяются на частные самокаты, которые нередко модифицируют для увеличения скорости, заключил Хайцеэр.

