Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 мая, 12:31

Транспорт
Главная / Истории /

Эксперт Хайцеэр выступил за обязательную регистрацию всех электросамокатов в РФ

Пройти проверку: зачем нужна авторизация пользователей электросамокатов через "Госуслуги"

Минтранс РФ поддержал идею авторизации пользователей электросамокатов через портал "Госуслуги". К каким последствиям это приведет, разбиралась Москва 24.

Средство идентификации

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В России могут ужесточить правила пользования электросамокатами и другими средствами индивидуальной мобильности (СИМ), сообщает "Газета.ру" со ссылкой на письмо Минтранса в ответ на обращение депутата Госдумы Александра Аксененко.

В частности, парламентарий предложил ввести обязательную проверку возраста через "Госуслуги" для арендных самокатов, а для личных – создать реестр СИМ и установить регистрационные номера для упрощения идентификации нарушений ПДД. В ведомстве поддержали идеи и рассказали, что готовят новые меры регулирования. В частности, также прорабатывается вопрос, касающийся запрета использования СИМ гражданами младше 16 лет.

В свою очередь, Аксененко добавил, что люди на тротуарах все чаще сталкиваются с агрессивным и хаотичным движением самокатов. И предложенная инициатива поможет повысить ответственность пользователей СИМ.

Если человек арендует автомобиль, он проходит идентификацию. С самокатами до сих пор действует фактически анонимная система. Мы считаем, что цифровая идентификация позволит сократить количество нарушений и упростит привлечение к ответственности в случае ДТП.
Александр Аксененко
депутат Госдумы

Он отметил, что самокат давно перестал быть развлечением: это полноценный городской транспорт, а значит, нужно установить понятные правила использования, ответственность и инструменты, помогающие осуществлению контроля.

В то же время идентификация пользователей при аренде электросамоката уже работает в Москве с 2025 года. Взять транспорт напрокат можно тем, кто прошел верификацию через полную учетную запись на портале mos.ru (через Mos ID). Как сообщил заммэра Максим Ликсутов, мера направлена на повышение безопасности: она не допустит к прокату детей и подростков (аренда разрешена с 18 лет) и позволит выявлять и блокировать аккаунты злостных нарушителей ПДД.

При регистрации также можно использовать учетные записи на "Госуслугах", Сбер ID, T-ID, ВТБ ID или Альфа ID. За нарушение правил пользования установлен штраф 100 тысяч рублей. Кроме того, в столице действует рейтинговая система водителей электросамокатов: операторы анализируют опыт водителя, качество парковки, а также проверяют наличие штрафов за нарушение ПДД и другие характеристики. Клиентам с недостаточно высоким рейтингом могут ограничить доступ к поездкам и замедлить скорость самокатов, предупредили в Дептрансе.

При этом ряд подмосковных муниципалитетов – Люберцы, Дзержинский, Томилино, Красково, Малаховка, Котельники, Солнечногорск и другие – ввели полный запрет на аренду самокатов. Директор ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман сообщила, что сервисы могут возобновить работу в некоторых локациях, но после подписания соглашений с местными администрациями.

Кроме того, ранее Росстандарт утвердил поправки к ГОСТу на специальные номера для СИМ. По принятым нормам, сверху должны быть расположены 3 буквы, а внизу – 2 цифры и код региона. Знак необходимо установить как спереди, так и сзади.

Вопрос, касающийся СИМ, обсуждают в связи с высокой аварийностью. Согласно данным ГИБДД, в 2025 году в России произошло более 3,2 тысячи ДТП с участием электросамокатов и других устройств, в которых погибли 68 человек и около 3,4 тысячи получили травмы.

Альтернативные пути

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В мире есть два варианта отношения к СИМ на электрической тяге, отметил в разговоре с Москвой 24 научный руководитель Института экономики транспорта и транспортной политики факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Михаил Блинкин.

Первый – город рассматривает их как средства развлечения, спорта и отдыха: тогда им место в парках, на стадионах и специально оборудованных территориях. Такая точка зрения принята во многих регионах Северной Европы. Второй – СИМ считается составной частью городской мобильности наравне с автомобилями и метро.

Если мы признаем вторую точку зрения, нужно честно ответить на вопрос: где им ездить? На проезжую часть их пускать нельзя, потому что любое столкновение с автомобилем приведет к смерти пользователя. На тротуарах их использование тоже небезобидно, особенно когда крупный молодой человек на самокате сталкивается с пожилым. Следовательно, для СИМ нужно выстраивать отдельную инфраструктуру.
Михаил Блинкин
научный руководитель Института экономики транспорта и транспортной политики факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ

Также, по мнению специалиста, необходимо разобраться, кто должен контролировать соблюдение всех правил. Он отметил, что камеры зачастую ориентированы на проезжую часть, а не тротуары, а штат Госавтоинспекции рассчитан на мониторинг дорожного движения, – пешеходное пространство не входит в их функции.

В то же время вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр в беседе с Москвой 24 согласился, что у всех СИМ должна быть регистрация. Но для этого нужно сначала сертифицировать каждое устройство, чтобы определить такие характеристики, как мощность двигателя и объем батареи.

После их следует опломбировать навсегда, чтобы нельзя было вносить модификации, и только затем регистрировать в простой форме через "Госуслуги", получая номера там же, где выдают автомобильные. Это недорогая процедура.
Ян Хайцеэр
вице-президент НАС

При этом базы данных кикшеринговых компаний и так доступны проверяющим органам, и они могут проследить, кто пользовался самокатом. Однако это не исключает возможности применять поддельные аккаунты, отметил эксперт.

Номер на СИМ даст окончательную и бесповоротную фиксацию государством не только кикшеринговых самокатов, но и всех подобных транспортных средств, убежден Хайцеэр.

"В частном пользовании их примерно в два-три раза больше, чем прокатных, они совершают правонарушения с завидной регулярностью и никак не учтены. Все транспортные средства, которые движутся по тротуарам и дорогам, имеют мотор и едут быстрее человеческого шага, представляя угрозу безопасности как для пешеходов, так и для водителей. Они должны сертифицироваться и регистрироваться", – добавил специалист.

Он также пояснил, что номера, которые сейчас есть на самокатах кикшеринговых компаний, не государственные, а внутренние. Они не касаются процесса сертификации и не распространяются на частные самокаты, которые нередко модифицируют для увеличения скорости, заключил Хайцеэр.

Читайте также


Веткина Анастасия

транспортистории

Главное

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

Чем опасны погодные качели и как подготовить к ним организм?

При смене погоды сосуды не успевают вовремя расшириться, чтобы улучшить кровоток

Накануне неблагоприятного прогноза стоит нормализовать режим дня

Читать
закрыть

Чем может быть опасен самостоятельный туризм?

Без страховки сумма на самостоятельное лечение может быть очень большой

При нарушении законов страны есть риск попасть под уголовную ответственность

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика