Рейтинг пользователей арендных электросамокатов начал действовать в Москве

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В Москве запустили рейтинговую систему оценки водителей электросамокатов. Об этом сообщил заммэра города по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, передает пресс-служба Дептранса.

Он пояснил, что такие меры были приняты для повышения безопасности поездок. Новая система работает по аналогии с сервисом каршеринга. Операторы изучают опыт водителя, качество парковки, проверяют наличие штрафов за нарушение ПДД и другие характеристики пользователя. Для тех, чей рейтинг окажется недостаточно высоким, специалисты могут ограничить доступ к поездкам и замедлить скорость самокатов.

На сегодняшний день, по данным операторов, высокие оценки имеют около 89% пользователей. Также специалисты зафиксировали 11% новичков и менее 1% водителей с низким рейтингом.

Ликсутов заметил, что система пока работает в тестовом режиме. Личный рейтинг каждого водителя будет отображаться в приложении. Если оценка не устроит пользователя, он сможет пройти обучение в бесплатной школе вождения.

"Мы поддерживаем такие меры и благодарим пользователей, которые соблюдают ПДД и водят аккуратно", – заключил заммэра.

Ранее сервисы московского каршеринга рассказали москвичам о правилах поездки в дождь. Специалисты отметили, что электросамокаты могут помочь доехать до укрытия, но передвигаться на них по городу надо осторожно. В частности, под лужами могут быть скрыты неровности, поэтому их рекомендуется объезжать.

