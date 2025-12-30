Вертолет Ми-34М1 с российским двигателем совершил первый испытательный полет

Фото: телеграм-канал "Минпромторг России"

Легкий многоцелевой вертолет Ми-34М1 с российским двигателем ВК-650В совершил первый испытательный полет. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу "Ростеха".

Полет прошел в штатном режиме. Специалисты во время испытаний оценили устойчивость и управляемость вертолета.

Глава госкорпорации Сергей Чемезов указал на легкость вертолета. Благодаря этому воздушное судно может использоваться для мониторинга, летного обучения, авиационного спорта, а также для транспортировки пассажиров.

Кроме того, Чемезов обратил внимание на высокую маневренность Ми-34М1, а также легкость в пилотировании и обслуживании.

Ранее первый полет с аэродрома Иркутского авиационного завода совершил опытный образец среднемагистрального самолета МС-21 с новыми российскими системами.

На борту тестировали авионику, системы электроснабжения, кондиционирования и другие. Самолет находился в воздухе 1 час 15 минут. За это время он смог достичь скорости 580 километров в час и высоты 3 тысячи метров.

