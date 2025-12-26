Эксперт по этикету Коломацкая назвала оптимальную стоимость подарков для детей

Материалы для рисования оказались самыми популярными подарками для детей на Новый год, сообщили аналитики. О том, что стоит и не стоит преподносить несовершеннолетним и как их можно успокоить, если вещь оказалась не по вкусу, разбиралась Москва 24.

Что в топе?

Наборы для рисования оказались самым популярным подарком для детей до 13 лет от родителей. На такие презенты приходится 15% всех покупок, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на исследование аналитического проекта.

Как сообщают эксперты, "серебро" в этом вопросе досталось мягким игрушкам, их презентуют 12% мам и пап. "Бронзу" взял игрушечный транспорт, такой подарок предпочитают вручать 11% респондентов. При этом четвертую строчку рейтинга разделили между собой антистресс-игрушки и сюжетно-ролевые наборы – по 9% в каждой категории. А наборы, связанные с творчеством, в частности с лепкой, замкнули топ-10.

При этом отмечается, что предметы для рисования и антистресс-игрушки чаще дарят девочкам, чем мальчикам, – 16 против 14%, однако игрушечный транспорт – 9 против 13% соответственно. Кроме того, больше для мальчиков приобретают и конструкторы. Правда, разница в процентом соотношении небольшая – такие вещи преподносят 8% мальчиков и 6% девочек, отмечается в исследовании.

Дело в возрасте

Детский психолог Надежда Резенова напомнила в разговоре с Москвой 24, что подарки являются одним из языков любви.

При этом некоторые родители, которые внутренне обездолены, пытаются через игрушки показать ребенку свои чувства. Однако детям не нужно много презентов, более ценным будет качественно проведенное время со взрослыми, отметила специалист.

Если же говорить про выбор подарка, то задесь важно учитывать возраст. В начале родители сами определяют приоритетные задачи развития. Для малышей актуальна мелкая моторика, поэтому подойдут конструкторы, пазлы, игры на воображение. Все это хорошо и для дошкольников, и для школьников младших классов, которые изучают алфавит, цифры, изображения. В свою очередь, у детей постарше уже важно спрашивать о желаниях, уверена эксперт.





Надежда Резенова Детский психолог Представление родителей о презенте может не совпадать с желанием детей. Чтобы избежать конфликтных ситуаций, нужно заранее вникнуть в детали.

При этом родители иногда ошибочно считают, что существуют бесполезные или нежелательные подарки. Однако те же мягкие игрушки, воспринимающиеся взрослыми как пылесборники, для многих детей считаются настоящими друзьями.

"С ними делятся секретами, горестями и радостями, тискают их и засыпают в обнимку. Даже игра со страшными фигурками может помогать ребенку проживать свои потребности – например, понимать разницу между добром и злом или выплескивать страхи", – говорит она.

В свою очередь, нет ничего плохого в том, чтобы подарить ребенку игровую приставку или гаджет, главное подойти к этому вопросу грамотно, отмечает психолог.

"Нужно знать меру и иметь с ребенком теплые, доверительные отношения. Ведь именно конфликты с родителями часто становятся причиной глубокого погружения детей в цифровое пространство", – поделилась психолог.

Резенова подчеркнула, что не стоит полностью потакать желаниям ребенка – важно заранее выстроить границу. Например, объяснить, что не стоит просить что-то дорогое, поскольку у Деда Мороза очень много детей, чьи пожелания надо исполнить.

Лучшее и худшее

В целом беспроигрышным вариантом для подарка станут развивающие игры, включая настольные, а также наборы для творчества, книги и головоломки, рассказала Москве 24 специалист по этикету и эффективным коммуникациям Надежда Коломацкая.





Надежда Коломацкая специалист по этикету и эффективным коммуникациям В стоп-листе на первом месте очень дорогостоящие позиции. Конечно, в этом вопросе все зависит от дохода семьи, однако лучше объяснить ребенку, что Новый год – это не день рождения и цена подарка не может быть слишком высокой.

Также специалист порекомендовала избегать большого количества наборов со сладостями из-за высокого содержания сахара, а также безделушек, сувениров, мелких вещиц, которые с большой вероятностью будут пылиться и захламлять пространство.

Если речь идет о подарке для ребенка друзей или родственников, то сладости также являются главным пунктом в стоп-листе, особенно без согласования с родителями.

"Также не стоит покупать билеты на мероприятия, заранее не обсудив время и дату", – добавила эксперт.

Чтобы было проще подбирать подарки, можно отталкиваться от оптимальной средней стоимости.





Надежда Коломацкая специалист по этикету и эффективным коммуникациям Для близкого круга – в районе 5 тысяч рублей, для детей друзей – от 3 до 5 тысяч, для символического презента – до 1 тысячи. С подарка стоит убрать ценник, а при вручении – смотреть в глаза адресату. Если ребенок не проявляет ожидаемых эмоций, например, вещь ему не понравилась, не стоит обижаться, поскольку дети не всегда умеют контролировать свои реакции.

Если же подарок огорчил родного ребенка, то психолог рекомендовала обсудить это с ним, дать возможность выразить свои чувства и вместе подумать, как можно использовать вещь, заключила Коломацкая.