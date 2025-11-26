Поздравление Деда Мороза в Москве обойдется в 8–15 тысяч рублей в 2025 году

Эксперты советуют не откладывать и как можно скорее начать бронировать визиты Деда Мороза и Снегурочки домой. Во сколько обойдется сказочная программа в этом году и что в нее входит, разбиралась Москва 24.
Цена волшебства
Стоимость приглашения Деда Мороза и Снегурочки на дом или на корпоратив зависит от нескольких факторов: сложности костюмов, развлекательной программы, используемого реквизита и даже способа передвижения сказочных персонажей. В среднем домашнее поздравление обойдется в 8–15 тысяч рублей за полчаса, рассказал Москве 24 Люберецкий Дед Мороз Павел.
При этом цена традиционно повышается по мере приближения Нового года. Как рассказала Снегурочка из Москвы Ирина, наиболее значительный рост цен ожидается в 10-х числах декабря.
"Спрос на услугу растет ближе к дате, начиная примерно с 25–27-го числа, поэтому бронировать аниматоров лучше заранее. Пик популярности приглашений приходится на 29–31 декабря", – поделилась она в разговоре с Москвой 24.
По словам Ирины, высокий спрос и, как следствие, увеличенный ценник сохранятся примерно до 7 января, так как многие семьи предпочитают приглашать волшебников в каникулы, в том числе на Рождество.
Что в тренде?
Ежегодно каждое агентство разрабатывает собственную программу, адаптируя ее под возраст гостей.
"В текущем сезоне особой популярностью у заказчиков пользуются музыкальные композиции Олега Газманова и Артура Пирожкова, которые просят включить в сценарий как дети, так и взрослые", – поделился аниматор Павел.
В свою очередь, Ирина рассказала, что на сегодняшний день сценарии визитов в основном классические и формируются с учетом нескольких факторов.
"Обязательно учитывается возраст и количество детей: это могут быть как братья и сестры, так и дети друзей, которые решают организовать совместное развлечение. Традиционно все начинается с торжественного приветствия, поздравления, иногда даже с интерактива, например песни. Затем – выступление ребенка – чаще всего это чтение стихотворений, иногда – танец или песня, а некоторые ребята демонстрируют другие свои таланты, после чего вручается подарок", – объяснила Ирина.
Конечная стоимость и содержание праздника формируются индивидуально, исходя из запросов заказчика и арсенала выбранного исполнителя, но чаще всего родители и дети отдают предпочтение классике, отметила она.
"В отличие от сценария, который остается традиционным, заметно изменились предпочтения детей в подарках", – добавила аниматор.
Например, если несколько лет назад ребята мечтали о машинках, куклах и мягких игрушках, то сейчас дети в основном просят какую-то технику, заключила Ирина.