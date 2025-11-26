Поздравление Деда Мороза в Москве обойдется в 8–15 тысяч рублей в 2025 году

Эксперты советуют не откладывать и как можно скорее начать бронировать визиты Деда Мороза и Снегурочки домой. Во сколько обойдется сказочная программа в этом году и что в нее входит, разбиралась Москва 24.

Цена волшебства

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Стоимость приглашения Деда Мороза и Снегурочки на дом или на корпоратив зависит от нескольких факторов: сложности костюмов, развлекательной программы, используемого реквизита и даже способа передвижения сказочных персонажей. В среднем домашнее поздравление обойдется в 8–15 тысяч рублей за полчаса, рассказал Москве 24 Люберецкий Дед Мороз Павел.





Павел Люберецкий Дед Мороз С каждым годом спрос на новогодних волшебников растет, параллельно увеличивается и число агентств, предлагающих подобные услуги. По моим наблюдениям, в среднем цены на новогодние приглашения в этом сезоне выросли примерно на 10% по сравнению с прошлым годом. Такое повышение связано с общей инфляцией, затронувшей стоимость продуктов, коммунальных и транспортных услуг.

При этом цена традиционно повышается по мере приближения Нового года. Как рассказала Снегурочка из Москвы Ирина, наиболее значительный рост цен ожидается в 10-х числах декабря.

"Спрос на услугу растет ближе к дате, начиная примерно с 25–27-го числа, поэтому бронировать аниматоров лучше заранее. Пик популярности приглашений приходится на 29–31 декабря", – поделилась она в разговоре с Москвой 24.

По словам Ирины, высокий спрос и, как следствие, увеличенный ценник сохранятся примерно до 7 января, так как многие семьи предпочитают приглашать волшебников в каникулы, в том числе на Рождество.

Что в тренде?

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Ежегодно каждое агентство разрабатывает собственную программу, адаптируя ее под возраст гостей.

"В текущем сезоне особой популярностью у заказчиков пользуются музыкальные композиции Олега Газманова и Артура Пирожкова, которые просят включить в сценарий как дети, так и взрослые", – поделился аниматор Павел.

В свою очередь, Ирина рассказала, что на сегодняшний день сценарии визитов в основном классические и формируются с учетом нескольких факторов.

"Обязательно учитывается возраст и количество детей: это могут быть как братья и сестры, так и дети друзей, которые решают организовать совместное развлечение. Традиционно все начинается с торжественного приветствия, поздравления, иногда даже с интерактива, например песни. Затем – выступление ребенка – чаще всего это чтение стихотворений, иногда – танец или песня, а некоторые ребята демонстрируют другие свои таланты, после чего вручается подарок", – объяснила Ирина.





Ирина Снегурочка из Москвы Конечно, важно создать для детей атмосферу волшебства. Что касается самой программы, то ее наполнение сильно зависит от возможностей конкретного аниматора. За дополнительную плату в сценарий могут быть включены элементы шоу: научные опыты, фокусы или моделирование из воздушных шаров.

Конечная стоимость и содержание праздника формируются индивидуально, исходя из запросов заказчика и арсенала выбранного исполнителя, но чаще всего родители и дети отдают предпочтение классике, отметила она.

"В отличие от сценария, который остается традиционным, заметно изменились предпочтения детей в подарках", – добавила аниматор.

Например, если несколько лет назад ребята мечтали о машинках, куклах и мягких игрушках, то сейчас дети в основном просят какую-то технику, заключила Ирина.