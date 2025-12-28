Форма поиска по сайту

Силы ПВО ликвидировали 43 украинских БПЛА над регионами РФ за 3 часа

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные силы ПВО перехватили и сбили 43 украинских БПЛА над регионами России за 3 часа, сообщило Минобороны РФ.

Атака продолжалась с 20:00 до 23:00 по московскому времени в субботу, 27 декабря. По данным ведомства, за это время 15 дронов было сбито над Ростовской областью, по 6 – над территориями Волгоградской и Курской областей, по 4 - в небе над Крымом и Липецкой областью, 3 – над Белгородской областью.

Также по одному БПЛА было уничтожено над территориями Владимирской, Калужской областей и над Подмосковьем, еще 2 дрона – над акваторией Азовского моря.

Ранее Сергей Собянин сообщил о ликвидации нескольких дронов, следовавших в сторону Москвы. Глава города подчеркнул, что на месте падения обломков работают оперативные службы.

