Силы ПВО ликвидировали 7 украинских БПЛА над регионами РФ минувшей ночью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные силы ПВО перехватили и сбили 7 украинских БПЛА над регионами России в ночь на субботу, 27 декабря. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Согласно данным оборонного ведомства, 4 дрона было ликвидировано в небе над Краснодарским краем и 3 – над территорией Республики Адыгея.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об уничтожении 77 украинских БПЛА над регионами России в ночь на пятницу, 26 декабря. При этом 34 дрона было сбито над территорией Волгоградской области, 23 – в небе над Ростовской областью, 5 – над Калужской областью, 5 – над Крымом, 3 – над территорией Подмосковья, в том числе 1, летевший в сторону Москвы.

Также 3 дрона было уничтожено над акваторией Черного моря, 1 – над территорией Белгородской области, 1 – над Воронежской областью и 1 – над акваторией Азовского моря.