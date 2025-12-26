Силы ПВО ликвидировали 77 украинских БПЛА над регионами РФ за ночь

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные силы ПВО перехватили и сбили 77 украинских БПЛА над регионами России в ночь на пятницу, 26 декабря. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Согласно данным оборонного ведомства, 34 дрона было сбито над территорией Волгоградской области, 23 – в небе над Ростовской областью, 5 – над Калужской областью, 5 – над Крымом, 3 – над территорией Подмосковья, в том числе 1, летевший в сторону Москвы.

Кроме того, 3 дрона было уничтожено над акваторией Черного моря, 1 – над территорией Белгородской области, 1 – над Воронежской областью и 1 – над акваторией Азовского моря.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что 25 декабря 6 муниципалитетов региона подверглись ударам ВСУ. Он подчеркнул, что обстановка в приграничье остается "крайне тяжелой". Вместе с тем при атаке украинских БПЛА были ранены ребенок и женщина.