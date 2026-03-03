Армия Израиля заявила о занятии нескольких позиций на юге Ливана

Фото: AP Photo/Ariel Schalit

Израильские войска заняли несколько позиций в приграничной полосе на территории юга Ливана, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Утверждается, что это необходимо для укрепления передовой обороны и создания "дополнительного слоя безопасности" для жителей севера еврейского государства.

"Премьер-министр (Израиля. – Прим. ред.) Биньямин Нетаньяху и я дали указание Армии обороны Израиля продвинуться и взять под контроль дополнительные территории в Ливане с целью предотвратить обстрелы израильских приграничных населенных пунктов", – заявил министр обороны еврейского государства Исраэль Кац.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 28 февраля, когда Израиль и США начали наносить удары по Ирану. После этого республика ответно атаковала территорию еврейского государства и американские военные базы в регионе.

Кроме того, шиитская организация "Хезболла" начала обстрелы с территории Ливана, на что Израиль стал отвечать. В результате погиб начальник штаба разведки военного крыла "Хезболлы" Хусейн Маклед.

