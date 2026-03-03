Рубио не смог ответить на вопрос о причастности США к удару по школе в Иране

Фото: AP Photo/J. Scott Applewhite

Американский госсекретарь Марко Рубио ушел от ответа на вопрос о причастности США к удару по школе в Иране, в результате которого погибли свыше 100 учениц. Его попросили дать соответствующий комментарий в ходе общения с журналистами в Капитолии, сообщает сайт "Комсомольской правды".

После этого вопроса представителей СМИ Рубио стал сбиваться и признался, что опасается ошибиться в формулировках.

"Да, я видел те сообщения. У меня нет... Я бы направил вас... Это не потому, что я не пытаюсь ответить на ваш вопрос, а потому, что не хочу ошибиться", – указал госсекретарь.

Он отметил, что Пентагон проведет расследование и установит обстоятельства случившегося. Также Рубио подчеркнул, что Вашингтон не стал бы намеренно атаковать школу.

Израиль и США начали военную операцию против Ирана 28 февраля. В ответ Исламская Республика нанесла удары по еврейскому государству и американским базам, которые расположены в странах Персидского залива.

Один из ударов США и Израиля пришелся на школу для девочек в городе Минаб. Жертвами атаки стали около 165 человек. При этом в общей сложности, по данным СМИ, с начала американо-израильской операции погибли как минимум 555 жителей Ирана.