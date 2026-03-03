Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 марта, 16:35

Транспорт

Azur Air опровергла сообщения о вспыхнувшем двигателе самолета рейса Москва – Паттайя

Фото: телеграм-канал Baza

Рейс авиакомпании Azur Air ZF-2801, следовавший по маршруту Москва – Паттайя, был выполнен штатно. В полете не был задействован самолет, вернувшийся ранее в Фукуоку "из-за хлопка в двигателе", сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

"Информация о том, что для выполнения этого рейса был якобы предоставлен самолет, который 27 февраля следовал из Фукуока в Казань, но вернулся в аэропорт вылета из-за хлопков в двигателе, полностью не соответствует действительности", – подчеркнули в компании.

По словам представителей, к рейсу ZF-2801 привлекался другой борт Boeing 767. В свою очередь, лайнер, который должен был лететь в Казань, все еще остается в аэропорту японского города.

Данные о возгорании двигателя самолета вышеупомянутого рейса на этапе взлета из Внуково ранее появились в телеграм-канале Baza. Утверждалось, что в связи с этим Azur Air внесла изменения в расписание, временно выведя из эксплуатации один из Boeing 767.

В свою очередь, причиной возвращения самолета рейса Фукуок – Казань указывалось попадание в двигатель постороннего предмета. В настоящее время рассматривается вопрос о замене двигателя.

Сейчас в отношении Azur Air Ространснадзор проводит проверку из-за многочисленных нарушений. Речь идет о систематических задержках рейсов и несоблюдении прав пассажиров, связанных в том числе с возвратом денег.

Инспекторы изучают технические и эксплуатационные документы, проверяют квалификацию летного и технического персонала, состояние самолетов, а также анализируют статистику рейсов за последнее время. Проверка продлится до 5 марта.

Читайте также


транспорт

Главное

Почему у россиян снизился уровень цифровой грамотности?

Снижение связано с демографической динамикой

Еще один ключевой фактор – активное развитие технологий, в том числе ИИ

Читать
закрыть

Как изменятся продукты и цены после введения новых ГОСТов?

Потребитель сможет доверять тому, что лежит на полке

Увеличение стоимости товаров, изготовленных по ГОСТу, будет в пределах уровня инфляции

Читать
закрыть

Как обезопасить себя от "схемы Долиной" на авторынке?

При продаже дорогостоящего имущества важна медицинская экспертиза о вменяемости продавца

Сделку необходимо фиксировать юристам

Читать
закрыть

Какие астрономические явления ждут россиян в 2026 году?

12 августа пройдет парад планет

13 и 14 декабря 2026 года жители смогут наблюдать за метеорным потоком Геминиды

Читать
закрыть

Что будет с турпотоком россиян на Ближний Восток?

Если конфликт не затянется, россияне не откажутся от поездок в страны Ближнего Востока

В среднем туристы помнят о негативных событиях в том или ином регионе около трех недель

Читать
закрыть

Чем реставрационный тренд "ваби-саби" покорил сеть?

Некоторые признаются, что благодаря тренду пересмотрели свое мнение относительно старых вещей

Другие стали изучать историю предметов, которые раньше бесполезно хранились в шкафах

Читать
закрыть

Как защитить дачи от подтоплений в период половодий?

Стоит заранее подготовить дренажную систему

Можно попытаться перераспределить снег

Читать
закрыть

Как российские туристы переживают конфликт на Ближнем Востоке?

Сотни людей начали возвращать из аэропорта и расселять по гостиницам

Дубай функционирует штатно, а местные жители предлагают приютить оказавшихся в сложной ситуации туристов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика