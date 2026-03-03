Azur Air опровергла сообщения о вспыхнувшем двигателе самолета рейса Москва – Паттайя

Фото: телеграм-канал Baza

Рейс авиакомпании Azur Air ZF-2801, следовавший по маршруту Москва – Паттайя, был выполнен штатно. В полете не был задействован самолет, вернувшийся ранее в Фукуоку "из-за хлопка в двигателе", сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

"Информация о том, что для выполнения этого рейса был якобы предоставлен самолет, который 27 февраля следовал из Фукуока в Казань, но вернулся в аэропорт вылета из-за хлопков в двигателе, полностью не соответствует действительности", – подчеркнули в компании.

По словам представителей, к рейсу ZF-2801 привлекался другой борт Boeing 767. В свою очередь, лайнер, который должен был лететь в Казань, все еще остается в аэропорту японского города.

Данные о возгорании двигателя самолета вышеупомянутого рейса на этапе взлета из Внуково ранее появились в телеграм-канале Baza. Утверждалось, что в связи с этим Azur Air внесла изменения в расписание, временно выведя из эксплуатации один из Boeing 767.

В свою очередь, причиной возвращения самолета рейса Фукуок – Казань указывалось попадание в двигатель постороннего предмета. В настоящее время рассматривается вопрос о замене двигателя.

Сейчас в отношении Azur Air Ространснадзор проводит проверку из-за многочисленных нарушений. Речь идет о систематических задержках рейсов и несоблюдении прав пассажиров, связанных в том числе с возвратом денег.

Инспекторы изучают технические и эксплуатационные документы, проверяют квалификацию летного и технического персонала, состояние самолетов, а также анализируют статистику рейсов за последнее время. Проверка продлится до 5 марта.