В Минобороны Ирана заявили, что противник будет вынужден завершить войну в ближайшие дни

Фото: AP Photo/Vahid Salemi

Израиль и США будут вынуждены прекратить военные действия против Ирана в ближайшие дни из-за тактических возможностей и оборонного потенциала Тегерана, заявил официальный представитель Минобороны Ирана Реза Талаиник.

По его словам, противника "поставят в тупик" и вынудят прекратить войну воля воинов, а также тактические возможности и вооруженная мощь Ирана.

США и Израиль нанесли удары по Ирану 28 февраля. Республика, в свою очередь, атаковала еврейское государство и американские военные объекты, которые расположены в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

Британский журналист Мартин Джей указал на то, что военная стратегия Ирана выявила слабые места в операции США и Израиля. По его словам, именно нефть станет решающим фактором, определяющим, как долго США и Израиль смогут продолжать операцию. Иран оперативно заблокировал Ормузский пролив, а американский флот не предпринял никаких действий.

