03 марта, 19:27

Хабенский отказался комментировать слухи о назначении и. о. ректора Школы-студии МХАТ

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков

Художественный руководитель МХТ имени Чехова, народный артист РФ Константин Хабенский не стал комментировать слухи о своем возможном назначении на пост исполняющего обязанности ректора Школы-студии МХАТ.

Соответствующий вопрос ему задали журналисты на премии "Новое радио Awards". В ответ Хабенский рекомендовал прессе обратиться к министерству культуры РФ.

Предыдущий директор вуза Игорь Золотовицкий скончался в январе 2026 года. Его обязанности временно возложили на режиссера Константина Богомолова. Однако ряд выпускников Школы-студии МХАТ раскритиковали данное решение, заявив, что оно противоречит принципу преемственности.

На фоне этого Богомолов объявил об уходе с поста. Минкульт официально освободил его от должности в феврале 2026-го.

В настоящее время на место ректора, по данным СМИ, рассматриваются кандидатуры худрука Московского губернского театра Сергея Безрукова, а также артистов Дмитрия Певцова и Евгения Писарева.

Минкульт освободил Константина Богомолова от должности ректора Школы-студии МХАТ

