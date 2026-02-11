ТАСС: Писарев, Певцов и Безруков могут претендовать на должность ректора Школы-студии МХАТ

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Артисты Сергей Безруков, Евгений Писарев и Дмитрий Певцов могут претендовать на должность ректора Школы-студии МХАТ вместо режиссера Константина Богомолова, сообщает ТАСС со ссылкой на два источника, близких к Ученому совету учебного заведения.

Один из собеседников журналистов уточнил, что первоначально выбор стоял между Богомоловым, Певцовым и Безруковым. При этом второй источник допустил, что в случае отставки первого не исключено назначение на этот пост Писарева, худрука Московского драмтеатра имени А. С. Пушкина, который тесно связан с традициями Школы-студии МХАТ.

"Он там преподает, студенты его любят, и он прекрасно совмещает с руководительской работой в театре", – отметил собеседник СМИ.

Предыдущий ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий скончался в январе 2026 года. Исполняющим обязанности назначили Богомолова, однако это вызвало критику. Выпускники Школы-студии МХАТ указывали, что это назначение нарушает традиции преемственности.

11 февраля Богомолов решил сложить с себя полномочия исполняющего обязанности ректора. Причины такого решения не озвучивались, но, по данным СМИ, это произошло из-за невозможности совмещать руководящие должности. На новом посту ему пришлось одновременно руководить Театром на Малой Бронной и Театром-сценой "Мельников".

