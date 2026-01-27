Актриса Софья Эрнст вступилась за Богомолова перед выпускниками МХАТа

Назначение режиссера Константина Богомолова на должность исполняющего обязанности ректора Школы-студии МХАТ вызвало споры среди деятелей культуры. Некоторые выпускники учебного заведения выступили против, написав открытое письмо. Как сам постановщик отреагировал на происходящее, читайте в материале Москвы 24.

Режиссер Константин Богомолов был назначен исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ 23 января. Об этом сообщила министр культуры России Ольга Любимова в своих соцсетях. Она также напомнила о его заслугах в кино- и театральной среде. В частности, Богомолов был удостоен почетного звания "Заслуженный деятель искусств Российской Федерации" за вклад в развитие сценического искусства.

Любимова также отметила, что у Константина есть опыт на руководящих должностях: в 2019-м он стал худруком Театра на Малой Бронной, а в 2024-м начал руководить Театром-Сценой "Мельников". Помимо этого, Богомолов ведет мастер-классы в Московской школе нового кино.

Министр отметила, что творчество режиссера "занимает особое место в современном культурном пространстве России".

В свою очередь, сам Богомолов в беседе с журналистами заявил, что будет развивать традиции русского психологического театра и вместе с командой воспитывать глубоких, умных и всесторонне развитых профессионалов.

"Образование – важнейшее дело, от образования зависит то, каким будет и общество, и наше искусство. И я счастлив, что могу быть полезным в этой сфере. Школа-студия – великая институция. Основа основ", – отметил Богомолов.

Мотивами своего согласия режиссер поделился с изданием "Московский комсомолец". Константин отметил, что чувствует свою ответственность за будущее театрального дела.





Константин Богомолов режиссер, поэт, сценарист, заслуженный деятель искусств РФ Я действующий режиссер, и на практике имею дело с результатами работы театральных вузов, и кровно заинтересован в том, чтобы эти результаты были исключительными, чтобы в профессию приходили первоклассные и оснащенные актеры, менеджеры, сценографы.

Богомолов также призвал не переживать за его силы, заявив, что "работал в режиме 24/7" и считает полезным совмещать деятельность "действующего руководителя и режиссера и одновременно заниматься образованием".

Его предшественником на посту ректора Школы-студии МХАТ был заслуженный артист РФ Игорь Золотовицкий, который занимал должность с 2013 года, а начал преподавать там еще в 1989-м. Коллеги отмечали его исключительный педагогический талант. 14 января 2026-го актер умер от онкологического заболевания в возрасте 64 лет.

В культурной среде неоднозначно отнеслись к назначению Богомолова. 26 января выпускники Школы-студии МХАТ обратились к министру культуры Ольге Любимовой с открытым письмом.

В нем отмечено, что выбор Богомолова в качестве и. о. ректора "категорически нарушает традиции преемственности" учебного заведения.





из открытого письма выпускников Школы-студии МХАТ к министру культуры Ольге Любимовой Основа преемственности прежде всего заключается в бережной передаче этических принципов школы и принципов русского психологического театра, заложенных основоположниками и подробно сформулированных в "Этике" и других трудах Станиславского. Преемником может стать именно тот, кто был воспитан Учителями-мхатовцами в стенах школы и всеми корнями имеет прямое отношение к Школе-Студии МХАТ.

Помимо этого, выпускники МХАТа заявили, что "речь идет о наследии одной из самых известных Театральных школ мира, школы Станиславского и Немировича-Данченко". Авторы письма также отметили, что одной из традиций являлись открытые выборы преемника "всем мхатовским сообществом". В заключение они призвали министра культуры рассмотреть на эту должность людей, "чьи судьбы и творческий путь напрямую связаны со Школой и не противоречат этическим принципам основателей школы Художественного театра".

Текст обращения опубликовали у себя актеры Марьяна Спивак, Юлия Меньшова, Антон Шагин, Марк Богатырев.

Похожую точку зрения высказал бывший преподаватель, актер театра и кино, профессор Авангард Леонтьев, сообщает News.ru.

"Я попрошу Ольгу Любимову пересмотреть это решение. Оно мне кажется случайным. Случайным кажется Богомолов. Потому что он режиссер и к традициям педагогики Художественного театра не имеет отношения. Школа должна быть традиционна. И это [назначение] неправильно", – заявил Леонтьев.

Актер и профессор также отметил, что в самой Школе-студии МХАТ есть кандидатуры, которые достойны занять место ректора.

К полемике подключилась актриса Софья Эрнст. Будучи выпускницей Школы-студии, она высказалась в поддержку Богомолова. Звезда сериала "Содержанки" отметила, что супруг Ксении Собчак учился на режиссера в ГИТИСе, потому что в Школе-студии попросту нет соответствующего факультета.

"В самом начале карьеры Богомолов был приглашен Олегом Павловичем Табаковым сначала в "Табакерку", потом в МХТ, где поставил более 10 спектаклей, находясь в непрерывном сотворчестве с Мастером и выпускниками Школы-студии. Он впитывал традицию не в аудитории, а на сцене и в репетиционном зале, что для режиссера более значимо", – отметила Эрнст.

Софья также добавила, что важнее сконцентрироваться на текущих проблемах, которые, по ее мнению, под силу решить новому руководителю.





Софья Эрнст актриса Пример Театра на Малой Бронной под руководством Богомолова демонстрирует и художественную состоятельность, и, что важно, управленческую эффективность. Важнее заниматься не консервированием традиций, а их развитием и интеграцией в современность, с чем Константин Богомолов безусловно справится.

В поддержку Богомолова высказался актер, народный артист РФ Сергей Безруков.

"Поздравляю Константина, думаю, что Олег Павлович был бы доволен таким решением", – написал актер в своем телеграм-канале.

В свою очередь, сам Богомолов пока никак не комментировал события, развернувшиеся вокруг его назначения, однако репостнул на свою страницу сторис Софьи Эрнст.