Актриса Софья Эрнст вступилась за Богомолова перед выпускниками МХАТа

Назначение режиссера Константина Богомолова на должность исполняющего обязанности ректора Школы-студии МХАТ вызвало споры среди деятелей культуры. Некоторые выпускники учебного заведения выступили против, написав открытое письмо. Как сам постановщик отреагировал на происходящее, читайте в материале Москвы 24.
"Кровно заинтересован"
Режиссер Константин Богомолов был назначен исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ 23 января. Об этом сообщила министр культуры России Ольга Любимова в своих соцсетях. Она также напомнила о его заслугах в кино- и театральной среде. В частности, Богомолов был удостоен почетного звания "Заслуженный деятель искусств Российской Федерации" за вклад в развитие сценического искусства.
Любимова также отметила, что у Константина есть опыт на руководящих должностях: в 2019-м он стал худруком Театра на Малой Бронной, а в 2024-м начал руководить Театром-Сценой "Мельников". Помимо этого, Богомолов ведет мастер-классы в Московской школе нового кино.
Министр отметила, что творчество режиссера "занимает особое место в современном культурном пространстве России".
В свою очередь, сам Богомолов в беседе с журналистами заявил, что будет развивать традиции русского психологического театра и вместе с командой воспитывать глубоких, умных и всесторонне развитых профессионалов.
"Образование – важнейшее дело, от образования зависит то, каким будет и общество, и наше искусство. И я счастлив, что могу быть полезным в этой сфере. Школа-студия – великая институция. Основа основ", – отметил Богомолов.
Мотивами своего согласия режиссер поделился с изданием "Московский комсомолец". Константин отметил, что чувствует свою ответственность за будущее театрального дела.
Богомолов также призвал не переживать за его силы, заявив, что "работал в режиме 24/7" и считает полезным совмещать деятельность "действующего руководителя и режиссера и одновременно заниматься образованием".
Его предшественником на посту ректора Школы-студии МХАТ был заслуженный артист РФ Игорь Золотовицкий, который занимал должность с 2013 года, а начал преподавать там еще в 1989-м. Коллеги отмечали его исключительный педагогический талант. 14 января 2026-го актер умер от онкологического заболевания в возрасте 64 лет.
"Случайным кажется Богомолов"
В культурной среде неоднозначно отнеслись к назначению Богомолова. 26 января выпускники Школы-студии МХАТ обратились к министру культуры Ольге Любимовой с открытым письмом.
В нем отмечено, что выбор Богомолова в качестве и. о. ректора "категорически нарушает традиции преемственности" учебного заведения.
Помимо этого, выпускники МХАТа заявили, что "речь идет о наследии одной из самых известных Театральных школ мира, школы Станиславского и Немировича-Данченко". Авторы письма также отметили, что одной из традиций являлись открытые выборы преемника "всем мхатовским сообществом". В заключение они призвали министра культуры рассмотреть на эту должность людей, "чьи судьбы и творческий путь напрямую связаны со Школой и не противоречат этическим принципам основателей школы Художественного театра".
Текст обращения опубликовали у себя актеры Марьяна Спивак, Юлия Меньшова, Антон Шагин, Марк Богатырев.
Похожую точку зрения высказал бывший преподаватель, актер театра и кино, профессор Авангард Леонтьев, сообщает News.ru.
"Я попрошу Ольгу Любимову пересмотреть это решение. Оно мне кажется случайным. Случайным кажется Богомолов. Потому что он режиссер и к традициям педагогики Художественного театра не имеет отношения. Школа должна быть традиционна. И это [назначение] неправильно", – заявил Леонтьев.
Актер и профессор также отметил, что в самой Школе-студии МХАТ есть кандидатуры, которые достойны занять место ректора.
К полемике подключилась актриса Софья Эрнст. Будучи выпускницей Школы-студии, она высказалась в поддержку Богомолова. Звезда сериала "Содержанки" отметила, что супруг Ксении Собчак учился на режиссера в ГИТИСе, потому что в Школе-студии попросту нет соответствующего факультета.
"В самом начале карьеры Богомолов был приглашен Олегом Павловичем Табаковым сначала в "Табакерку", потом в МХТ, где поставил более 10 спектаклей, находясь в непрерывном сотворчестве с Мастером и выпускниками Школы-студии. Он впитывал традицию не в аудитории, а на сцене и в репетиционном зале, что для режиссера более значимо", – отметила Эрнст.
Софья также добавила, что важнее сконцентрироваться на текущих проблемах, которые, по ее мнению, под силу решить новому руководителю.
В поддержку Богомолова высказался актер, народный артист РФ Сергей Безруков.
"Поздравляю Константина, думаю, что Олег Павлович был бы доволен таким решением", – написал актер в своем телеграм-канале.
В свою очередь, сам Богомолов пока никак не комментировал события, развернувшиеся вокруг его назначения, однако репостнул на свою страницу сторис Софьи Эрнст.