Власти Гренландии допустили возвращение в ЕС по соображениям безопасности

Фото: depositphotos/ginasanders

Гренландия готова рассмотреть возможность возвращения в состав Евросоюза из соображений национальной безопасности на фоне угроз США. Об этом сообщил вице-спикер гренландского парламента Бентиарак Оттосен.

"Если мы получим плохой экономический тариф от США, то нам нужно пойти в Европейский союз по причинам национальной безопасности", – цитирует политика РИА Новости.

Гренландия вышла из ЕС в 1985 году. Вопрос возвращения в сообщество уже обсуждался местными властями в 2025 году. Пока остается неясным, пойдет ли речь о вступлении в Евросоюз как отдельной страны или в рамках Дании.

По словам Оттосена, Гренландия также может в перспективе рассмотреть вариант членства в НАТО, поскольку остров с 2009 года обладает автономным статусом.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что на переговорах с генсеком НАТО Марком Рютте удалось разработать основу будущей сделки по Гренландии. Он уточнил, что соглашение также касается всего Арктического региона.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс подтвердил, что переговорный процесс США с НАТО по поводу приобретения Гренландии проходит хорошо. Политик призвал Данию и остальных членов НАТО осознать, что эта сделка якобы важна для безопасности не только США, но и всего мира.

Вместе с тем, по информации СМИ, власти США не отказались от планов по военному захвату Гренландии. Из-за этого конгресс США предупредил Трампа о возможном импичменте в случае военной интервенции.