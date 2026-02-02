Science Daily: шизофреники слышат голоса в голове из-за сбоя в работе мозга

Фото: depositphotos/Dmyrto_Z

Слуховые галлюцинации при шизофрении могут быть связаны со сбоем в механизме распознавания собственного внутреннего голоса. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на Science Dail.

Психологи университета Нового Южного Уэльса в Сиднее объяснили, что мозг при данном заболевании способен ошибочно интерпретировать собственные мысли как звуки, исходящие извне.

Профессор школы психологии университета Нового Южного Уэльса Томас Уитфорд пояснил, что внутренняя речь – это привычный для большинства людей "голос в голове", сопровождающий размышления, планы и действия.

"Но у людей, которые слышат голоса, это предсказание, похоже, не срабатывает, и мозг реагирует так, как будто голос исходит от кого-то другого", – заявил специалист.

С помощью электроэнцефалографии исследователи выяснили, что у здоровых участников активность мозга уменьшалась, когда воображаемая речь совпадала с реальным звуком. У людей с шизофренией и недавними галлюцинациями такого эффекта не наблюдалось: напротив, мозг демонстрировал повышенную реакцию, воспринимая внутренний голос как чужой.

В эксперименте участвовали три группы: 55 пациентов с шизофренией и слуховыми галлюцинациями, 44 человека с тем же диагнозом, но без недавних эпизодов "голосов", а также 43 здоровых добровольца. Все участники слушали звуки и мысленно воспроизводили их.

Ученые считают, что выявленный эффект в будущем может лечь в основу методов раннего прогнозирования психоза и быстрого начала терапии.

Авторы работы отмечают, что результаты исследования открывают перспективы для поиска биологических маркеров шизофрении. Сейчас медицина не располагает ни анализами крови, ни нейровизуализационными методами, которые позволяли бы однозначно диагностировать это расстройство.

