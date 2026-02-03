Температура воздуха до минус 15 градусов ожидается в столице 3 февраля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Температура воздуха в Москве во вторник, 3 февраля, составит от 13 до 15 градусов мороза, сообщил Гидрометцентр России.

В столице ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков. В Подмосковье температура воздуха будет варьироваться от минус 13 до минус 18 градусов.

В столичном регионе будет дуть западный ветер, скорость которого составит 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление зафиксируется на уровне 748 миллиметров ртутного столба.

Ранее в Гидрометцентре предупредили, что оранжевый уровень погодной опасности из-за морозов продлен в Москве и области до пятницы, 6 февраля, включительно.

Данный уровень является предпоследним среди погодных предупреждений. Он означает возможность возникновения стихийных бедствий и нанесения ущерба.

Специалисты сообщали, что морозная погода сохранится в столице до конца зимы.

