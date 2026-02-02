02 февраля, 13:52Общество
Оранжевый уровень опасности продлен в Москве до вечера 6 февраля из-за морозов
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Оранжевый уровень погодной опасности продлен в Москве и Подмосковье до конца суток пятницы, 6 февраля. Об этом ТАСС заявили в Гидрометцентре РФ.
Этот уровень является предпоследним среди погодных предупреждений. Он означает возможность возникновения стихийных бедствий и нанесения ущерба.
Ранее синоптики предупредили, что морозная погода сохранится в Москве до конца зимы.
В связи с похолоданием работа системы отопления столицы скорректирована. Специалисты комплекса городского хозяйства увеличили температуру теплоносителя в магистральных тепловых сетях.
