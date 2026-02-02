Форма поиска по сайту

02 февраля, 19:55

Политика

Порядок подачи исков по делам о телефонном мошенничестве может измениться в РФ

Фото: 123RF.com/wombatzaa

Минюст России предложил изменить правила подачи исков по уголовным делам, связанным с телефонным мошенничеством, и внести возможность предъявления иска по месту жительства жертвы. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Законопроектом устанавливается возможность предъявления в таких случаях исков по выбору истца как в суд по месту жительства ответчика, так и по месту жительства истца или по месту производства по уголовному делу о хищении денежных средств с банковского счета", – отмечается в сообщении.

В настоящее время к такой категории исков приписывают общие правила предъявления, то есть по месту жительства ответчика. Ведомство подчеркнуло, что благодаря инициативе можно будет обеспечить доступность судебной защиты прав потерпевшего.

Министерство привело пример, в котором Конституционный суд удовлетворил жалобу потерпевшей от действий телефонных аферистов. Ее иск, поданный по месту жительства и месту производства, был возвращен как поданный с нарушением территориальной подсудности. При этом норму Гражданского процессуального кодекса РФ признали не соответствующей конституции, поскольку она не предоставляет доступность судебной защиты.

Ранее правительство РФ внесло в Госдуму второй пакет мер по защите граждан от телефонного и интернет-мошенничества. В документ входят около 20 инициатив. Основной из них является закрепление требований о восстановлении доступа к "Госуслугам" только доверенными способами.

В России создали систему борьбы с телефонными мошенниками

