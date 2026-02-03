Форма поиска по сайту

03 февраля, 20:17

Город

Система отопления в Москве работает на повышенных параметрах из-за холодов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы поддерживают повышенную температуру в системе отопления из-за похолодания. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Согласно прогнозу синоптиков, в ближайшие дни в столичном регионе сохранится морозная погода, ночные температуры будут опускаться ниже минус 20 градусов. В связи с этим система теплоснабжения работает на повышенных параметрах, чтобы обеспечить комфортное пребывание жителей в квартирах", – пояснил он.

Специалисты выбирают технологические режимы системы централизованного теплоснабжения, основываясь на показателях наружного воздуха. Задания на изменение выдаются заблаговременно. При этом быстрое повышение и понижение температуры теплоносителя невозможно.

Как отметил Бирюков, регулирование отпуска тепла обеспечивается за счет понижения или повышения значений теплоносителя и роста или сокращения его объема. Корректировку контролируют диспетчерские службы ПАО "МОЭК" в автоматическом режиме.

Ночью в среду, 4 февраля, в столичном регионе может похолодать до минус 28 градусов. Непосредственно в Москве ожидается минус 18–20 градусов, местами – до 25 градусов ниже нуля. Мороз будет сопровождаться западным ветром со скоростью 3–8 метров в секунду.

Коммунальщики расчищают снег в усиленном режиме в Москве

городпогодаЖКХ

