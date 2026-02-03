До минус 28 градусов может похолодать в столичном регионе в ночь на 4 февраля

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Ночью в среду, 4 февраля, в столичном регионе может похолодать до минус 28 градусов, сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр России.

В это же время в самой Москве ожидается минус 18–20 градусов, местами – до 25 градусов ниже нуля. В Подмосковье в основном будет от 18 до 23 градусов. Мороз сопроводят западный ветер со скоростью 3–8 метров в секунду и возможная гололедица.

При этом днем в среду столбики термометров в Москве покажут от 11 до 13 градусов мороза, а по области ожидается до минус 16 градусов.

Ранее синоптики сообщали, что ночь на вторник, 3-е число, стала самой холодной с начала текущей зимы в Москве. На метеостанции ВДНХ зафиксировали 21,1 градуса мороза, что ниже предыдущего минимального значения, выявленного 1 февраля.

На фоне сильных морозов энергосистема Москвы и Подмосковья обновила исторический максимум энергопотребления. В итоге потребление мощности составило 21 126 мегаватт. Данный показатель на 1 243 мегаватта превысил предыдущий рекорд, который был установлен в 2024 году.

