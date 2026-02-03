Россиянин Гонов выиграл золото чемпионата Европы на велотреке

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Россиянин Лев Гонов завоевал золото на чемпионате Европы на треке в индивидуальной велогонке преследования. Турнир проходит в турецкой Конье, сообщает ТАСС.

В финале россиянин обошел датчанина Юэля Скивильда. Медаль стала второй для России на соревнованиях. Серебро до этого в скретче забрал Илья Савекин.

Гонов является чемпионом Европы 2020 года в командном спринте. Также он завоевывал бронзу и серебро европейского первенства в индивидуальном спринте.

Между тем трековая велогонщица Яна Бурлакова названа спортсменкой 2025 года в России. Она заполучила золотую медаль на чемпионате Европы по велоспорту на треке в спринте. Спортсменка проиграла первый финальный заезд, однако в двух последующих ей удалось опередить соперниц по результатам фотофиниша. В полуфинале она смогла обогнать конкурентов в решающем заезде.

Ранее российская рапиристка Стефания Часовникова одержала победу в юниорском турнире на этапе Кубка мира по фехтованию. В решающем поединке она со счетом 15:11 победила спортсменку из Казахстана Софию Актаеву.