Уиткофф и Кушнер примут участие во втором дне переговоров по Украине в Абу-Даби

Фото: ТАСС/EPA/POOL/LUDOVIC MARIN

Специальный посланник президента США Стивен Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер останутся Абу-Даби на второй день переговоров с Россией и Украиной. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Трехсторонние переговоры России, США и Украины состоялись в столице ОАЭ в среду, 4 февраля. Секретарь украинского Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров сообщил, что встреча прошла с акцентом на конкретные шаги и практические решения.

Также госсекретарь США Марко Рубио отметил, что число спорных вопросов по урегулированию украинского кризиса сильно сократилось на переговорах в Абу-Даби. Он добавил, что самыми сложными остаются обсуждения территорий и гарантий безопасности Украине.