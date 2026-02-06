Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

00:58

Политика

Илон Маск предсказал США банкротство из-за госдолга

Фото: ТАСС/AP/Evan Vucci

Американский предприниматель Илон Маск считает, что справиться с угрозой банкротства США из-за стремительно растущего государственного долга смогут только искусственный интеллект и роботы. Об этом он заявил в интервью блогерам Дваркешу Пателю и Джону Коллисону.

По словам Маска, текущая финансовая ситуация в Штатах критична: выплаты по процентам по госдолгу уже превысили военный бюджет страны и составляют более триллиона долларов в год.

Единственным возможным решением этой проблемы предприниматель видит в технологическом прорыве.

"Возможно, у нас получится замедлить наступление банкротства США и получить достаточно времени для ИИ и роботов, которые помогут решить проблему. Это единственное, что может разрешить ситуацию с госдолгом", – подчеркнул Маск.

Ранее Маск не исключил, что в США началась новая гражданская война. Таким образом он прокомментировал публикацию о противостоянии нынешней администрации Белого дома и либеральных сил, в том числе во время протестов из-за действий иммиграционной полиции.

Читайте также


политиказа рубежом

Главное

Почему частая смена работы становится трендом?

Многие быстро теряют интерес к должности, называют атмосферу "токсичной"

Нередко соискатели выбирают вакансии спонтанно

Читать
закрыть

Какие уловки подготовили мошенники к 14 февраля?

Одной из самых привычных схем для злоумышленников является "доставка"

Еще одна не менее популярная схема – обман с помощью фишинговых сайтов

Читать
закрыть

Возобновится ли диалог между Россией и Европой в ближайшей перспективе?

Эксперты уверены: РФ есть и будет важным международным фактором, ее невозможно игнорировать

Сейчас речь может идти только о начале длительного процесса восстановления отношений

Читать
закрыть

Когда наступит сезон весенней аллергии в 2026 году?

Начало знаменуется зацветанием кустарников, а процесс запускается в конце февраля и марте

Четкий график цветения позволяет заранее подготовиться к грядущему сезону

Читать
закрыть

Почему в РФ призывают запретить продажу мармелада с таурином?

В подобной продукции, которая изначально нацелена на привлечение несовершеннолетних, нет надобности

Все стимулирующие вещества, включая кофеин и таурин, представляют опасность для ребенка

Читать
закрыть

К чему приведет разрешение на регистрацию в апартаментах?

Новое постановление касается именно вариантов гостиничного типа

Эксперты допускают, что спрос на такие апартаменты теперь вырастет

Читать
закрыть

Может ли лихорадка чикунгунья вызвать эпидемию в России?

Эксперты уверены: риск возникновения вспышки лихорадки на территории России маловероятен

Вакцины от вируса на сегодняшний день не существует

Читать
закрыть

Как правильно отдохнуть на весенних каникулах?

Крайне важно ориентироваться на потребности и интересы самого ребенка

Родителям стоит следить за соблюдением режима дня школьника – сна, питания и обязательных прогулок

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика