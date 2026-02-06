Илон Маск предсказал США банкротство из-за госдолга

Фото: ТАСС/AP/Evan Vucci

Американский предприниматель Илон Маск считает, что справиться с угрозой банкротства США из-за стремительно растущего государственного долга смогут только искусственный интеллект и роботы. Об этом он заявил в интервью блогерам Дваркешу Пателю и Джону Коллисону.

По словам Маска, текущая финансовая ситуация в Штатах критична: выплаты по процентам по госдолгу уже превысили военный бюджет страны и составляют более триллиона долларов в год.

Единственным возможным решением этой проблемы предприниматель видит в технологическом прорыве.

"Возможно, у нас получится замедлить наступление банкротства США и получить достаточно времени для ИИ и роботов, которые помогут решить проблему. Это единственное, что может разрешить ситуацию с госдолгом", – подчеркнул Маск.

Ранее Маск не исключил, что в США началась новая гражданская война. Таким образом он прокомментировал публикацию о противостоянии нынешней администрации Белого дома и либеральных сил, в том числе во время протестов из-за действий иммиграционной полиции.