07 февраля, 17:23Транспорт
Три причала в Москве временно закрыты из-за сложной ледовой обстановки
Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок
Причалы "Трехгорный", "Московская верфь" и "Нагатинский затон" временно закрыты из-за сложной ледовой обстановки. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.
"Сохраняется сложная ледовая обстановка в акватории причалов 1-го, 2-го и 3-го маршрутов регулярного речного электротранспорта. Электросуда следуют с увеличенными интервалами", – говорится в сообщении.
Дептранс уточнил, что пять ледоколов продолжают помогать судам проходить по маршрутам.
Ранее движение речного транспорта на Москве-реке было затруднено из-за ледовой обстановки. В связи с этим электросудно "Химка" прибыло к причалу "Парк Фили" с задержкой. Все пассажиры сошли с транспорта на причале. На борту была комфортная температура.
Ранее в столице установили новый плавучий причал "Лужники". Он предназначается для будущего четвертого маршрута регулярного речного электротранспорта. В настоящее время на причале ведутся подготовительные работы, после чего начнется тестирование.
