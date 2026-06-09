Систему мониторинга чрезвычайных ситуаций на транспорте создадут в России

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Минтранс РФ планирует создать новую подсистему по отслеживанию чрезвычайных ситуаций на объектах транспортной инфраструктуры и информированию о них. Это следует из документа, размещенного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Поскольку данная функциональная подсистема вводится впервые, то положение о ней в настоящее время отсутствует", – указывается в нем.

Согласно пояснительной записке, новая система будет работать на федеральном, межрегиональном и объектовом уровнях. Проект поспособствует реализации полномочий по решению вопросов по защите граждан и территорий от ЧС, уменьшению времени ликвидации таких ситуаций и снижению их последствий.

Ожидается, что подсистема будет заниматься мониторингом ЧС на объектах транспортной инфраструктуры, оценкой возможного развития ситуации и обеспечением оперативного реагирования. Для этого будет организован сбор данных от подведомственных Минтрансу служб, агентств и других ведомств.

Проект также предполагает обмен сведениями с органами управления единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС (РСЧС). Финансирование работы подсистемы будет проводиться за счет средств соответствующих бюджетов.

Между тем российские власти прорабатывают вопрос использования искусственного интеллекта в сфере дорожной безопасности. Согласно правительственному плану, нейросети могут задействовать для выработки решений по профилактике ДТП, а также для контроля за ситуацией на дорогах.

