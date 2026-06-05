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05 июня, 09:44

Технологии

В России разработали первые в мире наушники, создающие шифрованную сеть связи

Фото: 123RF.соm/dotshock

В России разработали первые в мире наушники, создающие шифрованную сеть связи, рассказал ТАСС директор по развитию компании 3mx Сергей Шандобыло.

Он отметил, что наушники "Петр", созданные для военных, абсолютно герметичные, то есть все платы закрыты от воздействия влаги. При этом устройство усиливает звуки угроз, таких как шум от беспилотников.

Благодаря локальной системе звуковой связи группа может переговариваться, не используя радиостанцию. Связь будет стабильно поддерживаться на расстоянии до 30 метров, однако в идеальных условиях это расстояние может быть увеличено до 200 метров.

"В отличие от всех мировых аналогов, у нас работает с шифрованием, что позволяет выполнять задачи более безопасно без утечки информации к противнику", – заключил Шандобыло.

Ранее первый вице-премьер России Денис Мантуров сообщил о первом испытательном полете прототипа двухместного истребителя пятого поколения Су-57. Самолет был разработан российскими авиастроителями, при этом он будет обладать возможностями авиасудна боевого управления и функционалом учебно-боевого судна, а не только уникальными боевыми характеристиками.

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