22 декабря, 10:11

Транспорт

Первое гибридное прогулочное судно начало работу в Москве

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Первое гибридное прогулочное судно "Стрельна" начало работу в Москве, заявил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

"Уже более 2,5 лет у нас работают регулярные речные маршруты. А теперь запустили первое гибридное судно прогулочного типа "Стрельна", оно уже перевозит пассажиров в центре города", – передает слова вице-мэра пресс-служба столичного Дептранса.

Ликсутов уточнил, что "Стрельна" перевозит пассажиров по маршруту Киевский – Китай-город. В отличие от дизельных аналогов, гибридное судно при движении почти не создает шума и вибраций. Оно курсирует каждый день в любое время года, а также может вместить до 130 пассажиров.

У электрохода удобный салон с панорамными окнами, системой климат-контроля, медиаэкранами и рестораном. На второй палубе расположена открытая терраса. Во время прогулки по реке пассажиры могут увидеть более 15 столичных достопримечательностей, в том числе Кремль, Воробьевы горы и храм Христа Спасителя.

С момента запуска регулярных речных перевозок в Москве электросуда преодолели более 1 миллиона километров. Как отметил Сергей Собянин, свыше 1,8 миллиона человек используют этот вид транспорта. Он позволяет горожанам экономить до 30–40 минут по сравнению с наземными видами.

Речные электрические суда в Москве перевезли более трех миллионов пассажиров

