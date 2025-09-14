Собянин: электросуда регулярных речных маршрутов прошли более 1 млн км

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С момента запуска регулярных речных перевозок по Москве-реке электросуда преодолели более 1 миллиона километров. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

"20 июня 2023 года Москва-река снова стала полноценной частью транспортной системы. Сейчас работают три круглогодичных речных маршрута: Киевский – Парк Фили, ЗИЛ – Печатники и Новоспасский – ЗИЛ, – указал градоначальник.

По его словам, свыше 1,8 миллиона жителей близлежащих районов используют этот современный вид транспорта. Причем электросуда стали очень популярными среди пассажиров, поскольку с момента запуска было совершено более 2,5 миллионов поездок, что превзошло все ожидания, подчеркнул мэр.

Собянин отметил, что водный транспорт позволяет москвичам экономить до 30–40 минут по сравнению с наземными видами. Оплатить проезд можно разными способами, включая биометрию.

За последние два года флот круглогодичного речного электротранспорта увеличился до 29 судов. Причем шесть модернизированных судов начали курсировать с открытием маршрута Новоспасский – ЗИЛ, а в августе появились еще два электросудна с увеличенным количеством мест до 56, улучшенной батареей, медиаэкранами, освещением и климат-контролем.

Ожидается, что до конца года парк пополнится двумя новыми судами. Как напомнил Собянин, все электросуда собирают в России из отечественных материалов.

"В соответствии с транспортной стратегией, к 2030 году планируется увеличить число регулярных маршрутов до семи. Ими будет охвачена практически вся акватория Москвы-реки", – заключил глава города.

Ранее на третьем регулярном речном маршруте Новоспасский – ЗИЛ появились аудиоэкскурсии. Их записали тревел-журналистка Анна Демчикова и руководитель экскурсионного бюро Музея Москвы Андрей Клюев. В частности, пассажирам теперь доступны туры по историческим местам города – от Новоспасского монастыря до комплекса "ЗИЛАРТ".