Ограничения сняты в аэропорту Внуково

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Внуково. Об этом представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил в телеграм-канале.

Меры безопасности ввели вечером во вторник, 30 декабря. Авиагавань принимала и отправляла самолеты по согласованию с соответствующими органами. Пассажиров также предупредили о корректировках в расписании.

Ограничения действовали во Внуково на фоне атаки вражеских беспилотников на Москву. К настоящему моменту на подлете к столице средства ПВО России уничтожили 5 дронов. Как отметил Сергей Собянин, на месте падения обломков БПЛА работают экстренные службы.

Прошлая атака на город была зафиксирована в субботу, 27 декабря. Тогда над Московским регионом сбили 26 воздушных целей.