Аэропорт Внуково временно изменил режим работы

Фото: ТАСС/Олег Елков

Аэропорт Внуково начал принимать и отправлять рейсы по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

По его словам, это связано с введением временных ограничений на использование воздушного пространства с целью обеспечения безопасности полетов.

"Возможны корректировки в расписании части рейсов. <...> О статусе рейса можно узнать с помощью онлайн-табло аэропорта", – уточнил он.

Во Внуково подтвердили введение временных ограничений и сообщили, что авиакомпании вносят коррективы в расписания и принимают необходимые меры для восстановления пассажирского сообщения.

Ранее министр транспорта России Андрей Никитин потребовал от всех организаций транспортного комплекса перейти в режим повышенной готовности для обеспечения бесперебойной работы в период новогодних праздников, когда ожидаются пиковые нагрузки.

Он взял на контроль организацию пассажирских перевозок. Также министр дал поручение привести в состояние повышенной готовности все дежурно-диспетчерские службы, системы связи, управления и оповещения.