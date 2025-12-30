Транспортный комплекс РФ перейдет в режим повышенной готовности в праздники

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Министр транспорта РФ Андрей Никитин потребовал от всех организаций транспортного комплекса перейти в режим повышенной готовности для обеспечения бесперебойной работы в период новогодних праздников, когда ожидаются пиковые нагрузки. Об этом он заявил в ходе совещания по вопросам работы отрасли в праздничные дни.

Глава ведомства добавил, что лично берет на контроль организацию пассажирских перевозок. Также министр дал поручение привести в состояние повышенной готовности все дежурно-диспетчерские службы, системы связи, управления и оповещения.

Никитин отметил, что необходимо учитывать количество часовых поясов, которых в России – 11, а также разнообразные климатические условия в регионах, которые могут влиять на движение транспорта.

Особое внимание министр уделил роли Ространснадзора, поручив его сотрудникам оперативно реагировать на возникающие проблемы.

"Ваши сотрудники должны находиться там, где возникают проблемы на транспорте. На руководителях лежит персональная ответственность за работу с гражданами и соблюдение прав пассажиров", – заявил глава Минтранса.

Кроме того, управлению ведомственной охраны министерства было дано указание провести дополнительные инструктажи для нарядов и служб, а также усилить бдительность при организации пропускного и внутриобъектового режимов.

Вместе с тем Никитин поручил отечественным аэропортам провести тщательную проверку запасов и достаточность других ресурсов, которые могут потребоваться в случае ЧС.

"Серьезную нагрузку в эти дни традиционно испытывает авиация. Проведите ревизию запасов в аэропортах: питьевая вода, матрасы, спальные мешки. Впереди длинные праздники – надо проверить комплектность и достаточность всего", – заявил Никитин.

Он подчеркнул, что в период праздников тысячи людей планируют выезд за границу, что повышает риски возникновения нештатных ситуаций, таких как болезни, отмена или длительные задержки рейсов.

По его словам, руководству Росавиации совместно с российскими консульствами нужно обеспечить работу по оперативному вывозу граждан и осуществлять постоянный мониторинг обстановки в воздушных гаванях.

Кроме того, глава ведомства поручил обеспечить приоритетное обслуживание бойцов и ветеранов специальной военной операции (СВО), предоставив им приоритетное право выкупа билетов, а также выделение им стоек регистрации.

В свою очередь, глава Росавиации Дмитрий Ядров заявил, что ведомство уже дало указания авиакомпаниям для обеспечения бесперебойности перевозок и защиты прав пассажиров. По его словам, на особом контроле находится организация перевозок групп детей.

Также глава Росжелдора Александр Сахаров отметил, что в новогоднюю ночь в России будут курсировать 562 пассажирских поезда. Он добавил, что Новый год в них встретят 86,5 тысячи человек, из которых более 15 тысяч – дети. Сахаров подчеркнул, что все дети, встречающие Новый год в поездах, получат подарок.

Ранее сообщалось, что больше всего россиян, которые будут находиться в путешествии в новогоднюю ночь, отправятся в Москву. К такому выводу пришли аналитики после проверки забронированных билетов на самолеты и поезда, которые приходятся на 31 декабря 2025 года – 1 января 2026 года. Уточнялось, что доля Москвы составляет 14,9% от всех бронирований.