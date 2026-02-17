Конституционный суд обязал интернет-магазины принимать возвраты товаров дистанционно

Фото: depositphotos/alebloshka

Конституционный суд РФ обязал магазины принимать возврат товаров любым удобным для покупателя способом, в том числе дистанционно. Об этом свидетельствует опубликованный на сайте суда приказ.

"Нормы, закрепляющие права потребителя, в том числе его право на возврат товара надлежащего качества, проданного дистанционным способом, должны признаваться по общему правилу императивными, если они направлены на обеспечение его защиты как более слабой стороны договора", – говорится в документе.

Отмечается, что решение стало результатом рассмотрения жалобы гражданина Петра Тишкина из села Мурманской области. Мужчина столкнулся с проблемой возврата детского комбинезона, который он заказал через интернет-магазин. Выяснилось, что процесс возврата ограничен только физическим присутствием в магазине.

До внесения поправок потребители смогут возвращать купленные дистанционно товары любым удобным способом. При этом расходы на доставку и риски повреждения товара несет сам покупатель.

Ранее сообщалось, что российское правительство обсуждает с маркетплейсами возможность введения единой биометрической системы (ЕБС) при идентификации покупателей. Вице-премьер – руководитель аппарата кабмина Дмитрий Григоренко пояснил, что нужно внедрять в практику регуляторные правила, связанные с необходимостью идентификации покупателя в случае приобретения товаров определенной категории.

При ЕБС покупатель может быть идентифицирован через изображение лица или отпечаток пальца.