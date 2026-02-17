Форма поиска по сайту

17 февраля, 17:37

Общество

Желтый уровень опасности объявили в столичном регионе из-за тумана и изморози

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Желтый уровень погодной опасности объявлен в столичном регионе из-за ожидающегося тумана и возможного отложения изморози. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Гидрометцентра РФ.

Предупреждение будет действовать с 21:00 вторника, 17 февраля, до 09:00 среды, 18-го числа. Причем аналогичный уровень сохранится до 21:00 18 февраля из-за гололедицы на дорогах.

В Гидрометцентре также отметили, что предстоящая ночь может стать одной из самых холодных с начала года. В частности, в Москве температура может опуститься до 26 градусов мороза, тогда как в области – до 29 градусов ниже нуля.

Мороз усилится на фоне облачной погоды с прояснениями и отсутствием осадков, пояснили метеорологи.

На фоне похолодания систему отопления в Москве перевели на повышенные параметры работы.

Несмотря на такие показатели, нынешняя зима не стала особенно холодной, заявлял ранее начальник отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Терешонок.

Эксперт указал, что декабрь 2025 года был теплее нормы на 3 градуса, январь 2026-го холоднее нормы на 2 градуса, а февраль следует ожидать около нормы или холоднее на 1–2 градуса.

Снежный покров может вырасти на 10–15 сантиметров в Москве 19 февраля

