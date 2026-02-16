Травматолог Катулин назвал устройства, которые помогут избежать падения в гололед

Столицу накрыл мощный циклон, который принес в город снег и метели, сообщили синоптики. Какая погода ждет столицу в ближайшие дни и как обезопасить себя в гололед, расскажет Москва 24.

Ждать ли потепления?

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Циклон, который пришел в Центральную Россию с юго-запада, испортил погоду в столичном регионе, отметили в Гидрометцентре.

На этом фоне синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин рассказал Москве 24, что солнечных дней жителям города на этой неделе ждать не стоит. По его словам, 16 февраля, кроме снега, фиксируются усиления ветра до 10–15 метров в секунду.

"На дорогах сохранится гололедица, а в сочетании с метелями будут образовываться заносы", – пояснил он.

Во вторник и среду осадки уменьшатся, ожидаются кратковременные прояснения. Следующая порция снега придет в ночь с 18 на 19 февраля – может выпасть до 20 сантиметров. В пятницу он снова пойдет на убыль, подчеркнул эксперт.





Александр Ильин синоптик прогностического центра "Метео" Температурный фон ожидается морозный. В начале недели он будет отставать от климатической нормы, которая составляет для этого периода около минус 5,5–5,8. Понедельник – наиболее холодный: прогнозируется минус 10–12, а до пятницы дневная температура составит минус 7–12.

Самая холодная ночь на неделе – со вторника на среду: в Московской области столбики термометров могут опуститься до минус 17–22 градусов, в столице – до минус 17–19. В остальные ночи до конца рабочей недели температура будет держаться в пределах минус 10–15, отметил синоптик.

"Атмосферное давление ожидается крайне неустойчивым. В понедельник оно составит около 735 миллиметров ртутного столба, во вторник резко подскочит до 747–749 миллиметров, к четвергу снова упадет до 735–737, а в следующий понедельник вновь рванет вверх на десяток единиц", – подчеркнул он.

Кроме того, гололедица будет сохраняться на дорогах всю неделю, добавил Ильин.

Как правильно падать

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Кандидат медицинских наук, травматолог-ортопед Артем Катулин отметил, что зимний, весенний и осенний периоды традиционно опасны гололедом, скользкими дорогами и наледями на крышах. Поэтому нужно быть готовым к таким условиям и заранее принимать меры.

"Для возрастных граждан особенно важно иметь обувь с нескользящей подошвой, а также использовать дополнительные опоры – трость или другие приспособления для разгрузки", – сказал Катулин Москве 24.





Артем Катулин кандидат медицинских наук, травматолог-ортопед Есть различные устройства, предотвращающие скольжение. Очень удобный и недорогой метод, который рекомендую всем, – это упрощенный вариант скалолазных кошек. Они надеваются на любую обувь, поскольку безразмерные, и отлично помогают держаться на льду.

Если человек оказался на скользкой дороге неподготовленным, эксперт призвал помнить о технике безопасности.

"Очень распространенная травма – перелом лучевой кости, когда человек рефлекторно выставляет руку при падении. Поэтому надо пытаться упасть на бок. В идеале нужно уметь группироваться, прижав к себе руки и ноги, и постараться падать так, чтобы не получить черепно-мозговую травму от удара головой и не повредить шейный отдел позвоночника", – подчеркнул врач.

Согласно его рекомендации, если травма все же произошла, при первых подозрениях на перелом необходимо срочно обращаться в медицинское учреждение.

"До врачей на место ушиба или повреждения нужно приложить лед или снег. Также по возможности следует зафиксировать поврежденное место: наложить давящую повязку или использовать удобную иммобилизационную шину", – пояснил эксперт.

Холод и покой – стандартный вариант первой помощи при любых закрытых травмах, заключил он.

