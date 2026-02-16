Форма поиска по сайту

16 февраля, 17:20

Спорт

Король Швеции Карл XVI пошутил о падении лыжницы Андерссон на Олимпиаде

Фото: AP Photo/Matt Rourke

Шведский король Карл XVI Густав с иронией отреагировал на падение лыжницы Эббы Андерссон в женской эстафете на Олимпиаде-2026, назвав произошедшее фантастикой. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на SVT.

"Обычно говорят, что золото проигрывают, но в этот раз вы выиграли серебро. Понимаю ваше разочарование из-за упущенного золота. Я тоже был довольно разочарован. Но тот отыгрыш, который вы совершили, войдет в историю", – заявил он.

Монарх выразил поддержку команде, занявшей второе место, отдельно похвалив Андерссон за ее стойкость.

Неудача шведской лыжницы повлияла на итоговый результат, из-за чего золото в эстафете выиграла сборная Норвегии. Бронза, в свою очередь, досталась Финляндии.

Еще одно падение на ОИ-2026 допустила российская шорт-трекистка Алена Крылова. В результате спортсменка не прошла в медальный финал в забеге на 1 000 метров. Однако она выступит в утешительном турнире, в котором распределят места с шестого по девятое.

В свою очередь, российский горнолыжник Семен Ефимов на Играх не завершил первую попытку в дисциплине "слалом" и не смог квалифицироваться во вторую. Во время турнира он не вписался в створ на контрольной точке и сошел с пути.

В ходе Олимпиады произошли не связанные со спортом запоминающиеся события

