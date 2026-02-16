Ветераны СВО отметят 23 февраля в едином центре поддержки

Фото: пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Единый центр поддержки участников спецоперации и членов их семей приглашает ветеранов СВО отпраздновать День защитника Отечества с особой программой, передает портал мэра и правительства Москвы.

"День защитника Отечества – это праздник мужества и верности долгу. Мы гордимся тем, что оказываем помощь ветеранам в тылу, окружая бойцов и их семьи заботой и вниманием", – отметила директор центра Дария Старовойтова.

В частности, бойцов ждет интерактивная спортивная тренировка, детей – творческие мастер-классы по выжиганию, а жен и матерей – кулинарные уроки.

Старовойтова подчеркнула, что подобные мероприятия не только создают позитивный настрой, но и укрепляют чувство единства, а также помогают выразить глубокое уважение героям.

Праздничная программа начнется с тренировки, объединяющей спорт, свет и музыку. Причем выступление профессионального диджея и уникальный светодизайн создадут атмосферу спортивного фестиваля.

Там же состоится турнир по бильярду, где наиболее активные участники состязаний "Мужского клуба" смогут получить памятные призы.

В свою очередь, в мастерской "Гараж" пройдут мастер-классы по выжиганию и декоративно-прикладному искусству. Для юных гостей будет организована зона аквагрима.

Жены и матери участников СВО смогут посетить кулинарные мастер-классы в студии центра. Под руководством опытных поваров они узнают секреты приготовления традиционных русских блюд в уютной обстановке.

Программа завершится уютными посиделками в уличной зоне барбекю и караоке в музыкальной студии.

Мероприятие состоится 23 февраля с 11:00 до 18:00 по адресу Береговой проезд, дом 8, строение 2. Для участия необходима предварительная регистрация. Узнать подробности и записаться можно, посетив центр или позвонив на горячую линию по номеру 8 (495) 870-55-45, а также в социальных сетях.

Участников СВО и их родственников также приглашают посетить бесплатные экскурсии проекта "Зима в Москве" до 28 февраля. Каждый день с 10:45 до 19:45 проходят пять часовых прогулок с аттестованными гидами.

Маршрут стартует в мобильном туристическом центре "Москва" на Манежной площади. После этого гости проходят через Александровский сад, Красную площадь, Васильевский спуск и улицу Варварку. Прогулка завершается в парке "Зарядье". Во время экскурсии посетители смогут увидеть народный мемориал на Варварке и смену почетного караула.