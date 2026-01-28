Магазин из ЦАО отправляет бойцам СВО медикаменты и экипировку

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

Владельцы и сотрудники магазина военно-тактического снаряжения и техники в столичном районе Хамовники регулярно отправляют гуманитарные грузы бойцам СВО, передал портал мэра и правительства Москвы.

Предприниматели помогают военнослужащим с 2022 года. Они делают упор на собственный ассортимент, в том числе экипировку, системы радиоэлектронной борьбы, подавители беспилотных летательных аппаратов и прочее.

"Мы большие патриоты, и мы будем крепким, надежным тылом для нашей Родины, для наших бойцов, для нашей армии", – сказала гендиректор магазина Карина Баринова.

По ее словам, в зону спецоперации отправляют помощь по запросу бойцов. Это медикаменты и перевязочные материалы, а также оборудование.

С первых дней проведения СВО владельцы московских магазинов, торговых центров, автосалонов и других заведений регулярно отправляют гуманитарную помощь. В посылки кладут продукты, которые долго хранятся, средства личной гигиены, медикаменты и сезонную одежду.

Ранее сообщалось, что в Центральном административном округе Москвы работают десятки объединений, которые помогают бойцам в зоне СВО и жителям новых территорий. Одним из таких объединений является гуманитарный проект района Якиманка "Покров". Участники проекта оказали помощь уже более чем 840 семьям с детьми, проживающим в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях.