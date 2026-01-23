Московские предприниматели отправляют бойцам СВО медикаменты и одежду

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

С первых дней проведения спецоперации многие столичные предприниматели оказывают помощь бойцам. Они направляют участникам СВО гуманитарные посылки со средствами для поддержания чистоты: гелями для душа, мылом, шампунями и многими другими необходимыми вещами. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Владельцы магазина медицинской техники в районе Восточное Измайлово начали помогать бойцам еще в марте 2022 года. Сначала они отправляли все необходимое в Донбасс, а затем стали формировать грузы для военных госпиталей Луганской Народной Республики (ЛНР). Ежемесячно сотрудники присылают в Ровеньки и Старобельск жгуты, катетеры, бинты, тампоны, кровоостанавливающие и ранозаживляющие повязки, холодильники, халаты, носки и другие изделия.

Медикаменты на фронт также отправил владелец автосервиса-автомойки из Кунцева. Сотрудники чайханы из района Люблино тоже собрали для военных из отряда спецназначения Минобороны России 400 литров антисептика, бинты и 500 жгутов-турникетов.

Большой и ценный груз для бойцов из 433-го мотострелкового полка передали из двух магазинов фиксированных цен и торгового центра в Обручевском районе. Совместными усилиями владельцам удалось собрать более 150 килограммов стирального порошка, 35 килограммов сухого чистящего средства, 12 литров средства для мытья посуды, 225 губок и 60 больших упаковок влажных салфеток.

Сотрудники клуба-ресторана в районе Метрогородок также самостоятельно отправили военнослужащим несколько посылок. В их состав вошли бритвенные наборы, гели для душа, одежда и автозапчасти.

Активно помогают бойцам СВО предприниматели Зеленоградского административного округа (ЗелАО), отправляя им современные средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), беспилотники, автомобили и прочую экипировку. Кроме того, в одном из специально арендованном помещений была организована работа по плетению маскировочных сетей.

