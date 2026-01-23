Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 января, 07:59

Общество

Московские предприниматели отправляют бойцам СВО медикаменты и одежду

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

С первых дней проведения спецоперации многие столичные предприниматели оказывают помощь бойцам. Они направляют участникам СВО гуманитарные посылки со средствами для поддержания чистоты: гелями для душа, мылом, шампунями и многими другими необходимыми вещами. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Владельцы магазина медицинской техники в районе Восточное Измайлово начали помогать бойцам еще в марте 2022 года. Сначала они отправляли все необходимое в Донбасс, а затем стали формировать грузы для военных госпиталей Луганской Народной Республики (ЛНР). Ежемесячно сотрудники присылают в Ровеньки и Старобельск жгуты, катетеры, бинты, тампоны, кровоостанавливающие и ранозаживляющие повязки, холодильники, халаты, носки и другие изделия.

Медикаменты на фронт также отправил владелец автосервиса-автомойки из Кунцева. Сотрудники чайханы из района Люблино тоже собрали для военных из отряда спецназначения Минобороны России 400 литров антисептика, бинты и 500 жгутов-турникетов.

Большой и ценный груз для бойцов из 433-го мотострелкового полка передали из двух магазинов фиксированных цен и торгового центра в Обручевском районе. Совместными усилиями владельцам удалось собрать более 150 килограммов стирального порошка, 35 килограммов сухого чистящего средства, 12 литров средства для мытья посуды, 225 губок и 60 больших упаковок влажных салфеток.

Сотрудники клуба-ресторана в районе Метрогородок также самостоятельно отправили военнослужащим несколько посылок. В их состав вошли бритвенные наборы, гели для душа, одежда и автозапчасти.

Активно помогают бойцам СВО предприниматели Зеленоградского административного округа (ЗелАО), отправляя им современные средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), беспилотники, автомобили и прочую экипировку. Кроме того, в одном из специально арендованном помещений была организована работа по плетению маскировочных сетей.

В Москве наградили волонтеров с многолетним опытом

Читайте также


обществогород

Главное

Как обезопасить собак от догхантеров?

Стоит надевать собакам на прогулку широкий намордник

Хозяева могут помочь питомцу водным раствором трехпроцентной перекиси водорода

Читать
закрыть

К чему приведет сокращение часов на изучение иностранных языков в школе?

Мера скорректирует учебную программу средней школы, чтобы снизить давление на детей

Однако эксперты относятся к инициативе скептически

Читать
закрыть

Стоит ли торопиться с покупкой недвижимости в начале 2026 года?

Эксперты уверены: призывы поторопиться с покупкой похожи на маркетинговый ход со стороны продавцов

Вместо спешки необходим взвешенный анализ и акцент на юридической безопасности сделки

Читать
закрыть

Чем будет заниматься "Совет мира"?

Изначально предполагалось, что новая структура займется восстановлением сектора Газа

Однако в ее хартии сказано, что совет должен укрепить мир во всех регионах, где есть конфликты

Читать
закрыть

Какие страны лучше всего подойдут россиянам для "зимовки"?

Эксперты выделяют Вьетнам, Бали и Камбоджу

Крайне важно заранее изучить особенности страны

Читать
закрыть

Как бороться с "синдромом старшей сестры"?

Выход из этого состояния начинается с осознания проблемы

Ключевым шагом будет осознать ситуацию и начать отделять свои желания и потребности от чужих

Читать
закрыть

Как будет работать самозапрет на внутриигровые покупки?

Авторы инициативы уверены: мера поможет в борьбе с преступниками

Однако эксперты считают, что мера спровоцирует потерю доступа к ряду игр

Читать
закрыть

К чему может привести отказ от анонимности в Сети?

Эксперты уверены: мир уже движется по пути деанонимизации

Логичным развитием тенденции станет появление универсальных цифровых идентификаторов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика