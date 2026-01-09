Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 января, 12:48

Мэр Москвы

Сергей Собянин рассказал, как столичные предприниматели помогают участникам СВО

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин рассказал в мессенджере MAX, как столичные предприниматели помогали участникам спецоперации в 2025 году.
 
По словам мэра, за прошлый год московские предприниматели собрали и направили в зону СВО более 120 тонн продуктов и готовых обедов, 130 тонн собственной продукции, 135 тысяч консервов, свыше 250 тонн одежды, 115 тысяч единиц средств личной гигиены и 60 тысяч единиц техники, включая лампочки и цифровые радиостанции.
 
Кроме того, участникам СВО предоставляются колонны автомобилей "Патриот" и "Нива", а также мотоциклы, квадроциклы и колеса для КАМАЗов и УАЗов.

Также большая часть автосервисов осуществляет ремонт техники, а некоторые владельцы мастерских оказывают помощь с машинами прямо на передовой, экономя время военных на транспортировку авто.
 
Помимо этого, предприниматели сотрудничают с волонтерами и всегда знают, что нужно в ту или иную минуту. В 2025-м бизнесмены стали налаживать связи с бойцами СВО, чтобы оказывать более адресную помощь.

Например, семья фермеров Кукушкиных из Липецкой области, участвуя в московских ярмарках выходного дня, направила на фронт готовые суповые наборы, сформированные из собственных овощей.

Предприниматель Виталий Угренюк сам отвозит гумпомощь в зону спецоперации, предварительно согласуя свой приезд с военными. Он также сотрудничает с медицинскими взводами Запорожского, Донецкого направлений и Белгородского приграничья.

Собянин также рассказал, как представители малого и среднего бизнеса принимают участие в сборах средств на нужды военных, которые организуют благотворительные фонды. В частности, некоторые продавцы и рестораторы направляют часть выручки в помощь бойцам спецоперации.

По словам мэра, не остаются в стороне и участники столичных фестивалей. Например, Джулиета Согомонян, продававшая осенние блюда на гастрономическом фестивале на Манежной площади, направляет участникам СВО гуманитарные посылки, куда входят рисунки и письма от ее дочери.

Помимо этого, с начала прошлого года культбригада Москонцерта провела свыше 320 мероприятий в зоне спецоперации, в новых регионах РФ, а также в воинских частях страны. Собянин напомнил, что московские культурные учреждения регулярно помогают и поддерживают участников СВО.

В частности, весной 2025-го Большой Московский цирк продемонстрировал в Донецке 23 спектакля, на которых побывали 44 тысячи человек. Во время гастролей артисты передали помощь детскому социальному центру в Горловке, Донецкому цирку "Космос" и приюту для животных.

Акция по сбору поздравлений для бойцов СВО продлится до 11 января в Москве

Читайте также


мэр Москвыбизнесгород

Главное

Как сохранить здоровье волос зимой?

В мороз важно покрывать волосы головным убором

Стоит пользоваться масками для волос и включать в помещении увлажнитель воздуха

Читать
закрыть

Почему соевое мясо нельзя употреблять без ограничений?

В соевых бобах много растительных аналогов гормонов

Они влияют на работу щитовидной железы и на репродуктивную функцию

Читать
закрыть

Какие напитки согреют зимой?

Один из самых популярных напитков – безалкогольный глинтвейн

Другой вариант – какао с яйцом

Читать
закрыть

Как православные верующие отмечают Рождество Христово?

С 28 ноября начинается строгий 40-дневный пост

Завершается пост 6 января, в этот день верующие встречают сочельник

Читать
закрыть

Как сейчас живет Адриано Челентано?

В свои 88 итальянский певец и актер Адриано Челентано редко появляется на публике

Музыкант живет с семьей в особняке, расположенном неподалеку от озера Комо

Читать
закрыть

Почему необходимо укреплять эмоциональный иммунитет?

Эмоциональный иммунитет снижается под воздействием стресса, это отражается на физическом самочувствии

Укрепить эмоциональный иммунитет поможет гигиена психики

Читать
закрыть

Чем грозит отказ от головного убора зимой?

Отказ от шапки в мороз может привести к выпадению волос

Также может возникнуть ринит, синусит и гайморит

Читать
закрыть

Чем могут быть полезны имбирные пряники?

Имбирь улучшает пищеварение, снижает легкое воспаление, мягко согревает и бодрит

Однако важно умеренное употребление выпечки

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика