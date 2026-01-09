Сергей Собянин рассказал, как столичные предприниматели помогают участникам СВО

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин рассказал в мессенджере MAX, как столичные предприниматели помогали участникам спецоперации в 2025 году.



По словам мэра, за прошлый год московские предприниматели собрали и направили в зону СВО более 120 тонн продуктов и готовых обедов, 130 тонн собственной продукции, 135 тысяч консервов, свыше 250 тонн одежды, 115 тысяч единиц средств личной гигиены и 60 тысяч единиц техники, включая лампочки и цифровые радиостанции.



Кроме того, участникам СВО предоставляются колонны автомобилей "Патриот" и "Нива", а также мотоциклы, квадроциклы и колеса для КАМАЗов и УАЗов.

Также большая часть автосервисов осуществляет ремонт техники, а некоторые владельцы мастерских оказывают помощь с машинами прямо на передовой, экономя время военных на транспортировку авто.



Помимо этого, предприниматели сотрудничают с волонтерами и всегда знают, что нужно в ту или иную минуту. В 2025-м бизнесмены стали налаживать связи с бойцами СВО, чтобы оказывать более адресную помощь.

Например, семья фермеров Кукушкиных из Липецкой области, участвуя в московских ярмарках выходного дня, направила на фронт готовые суповые наборы, сформированные из собственных овощей.

Предприниматель Виталий Угренюк сам отвозит гумпомощь в зону спецоперации, предварительно согласуя свой приезд с военными. Он также сотрудничает с медицинскими взводами Запорожского, Донецкого направлений и Белгородского приграничья.

Собянин также рассказал, как представители малого и среднего бизнеса принимают участие в сборах средств на нужды военных, которые организуют благотворительные фонды. В частности, некоторые продавцы и рестораторы направляют часть выручки в помощь бойцам спецоперации.

По словам мэра, не остаются в стороне и участники столичных фестивалей. Например, Джулиета Согомонян, продававшая осенние блюда на гастрономическом фестивале на Манежной площади, направляет участникам СВО гуманитарные посылки, куда входят рисунки и письма от ее дочери.

Помимо этого, с начала прошлого года культбригада Москонцерта провела свыше 320 мероприятий в зоне спецоперации, в новых регионах РФ, а также в воинских частях страны. Собянин напомнил, что московские культурные учреждения регулярно помогают и поддерживают участников СВО.

В частности, весной 2025-го Большой Московский цирк продемонстрировал в Донецке 23 спектакля, на которых побывали 44 тысячи человек. Во время гастролей артисты передали помощь детскому социальному центру в Горловке, Донецкому цирку "Космос" и приюту для животных.

