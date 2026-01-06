Собянин: культбригада Москонцерта провела за год более 320 событий в зоне СВО

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С начала прошлого года культбригада Москонцерта провела свыше 320 мероприятий в зоне спецоперации, в новых регионах РФ, а также в воинских частях страны. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.



Мэр напомнил, что московские культурные учреждения регулярно помогают и поддерживают участников СВО и жителей новых регионов России. В частности, весной 2025-го Большой Московский цирк продемонстрировал в Донецке 23 спектакля, на которых побывали 44 тысячи человек.

"Во время гастролей артисты передали помощь детскому социальному центру в Горловке, Донецкому цирку "Космос" и приюту для животных", – уточнил Собянин.



Помимо этого, столичные театры представили зрителям около 57 постановок и концертов в ДНР, ЛНР и Крыму, а также в Херсонской, Белгородской, Брянской и Курской областях.

Также артисты посещают соцучреждения, больницы и госпитали. Например, московский театр Et Cetera под руководством советского и российского актера Александра Калягина каждый месяц выступает перед пострадавшими участниками СВО в разных городах России.



Кроме того, осуществляется сбор гумпомощи. Например, Москонцерт направил уже свыше 100 тонн посылок, а симфонический оркестр Москвы "Русская филармония" – 327 тонн. Последний коллектив с начала СВО выступил уже около 100 раз для военнослужащих, ветеранов и членов их семей.



Более того, мэр рассказал, что перед Новым годом в дворце культуры имени С. П. Горбунова были собраны игрушки, книги и канцелярские товары для детей из новых регионов России, которые также приглашены на ежегодную Елку в Гостином Дворе.

В Москве в период с 12 декабря 2025 года до 11 января 2026-го проходит фестиваль "Путешествие в Рождество". Для посетителей организованы различные мероприятия. Особое внимание уделяется сбору подарков для участников СВО и детей с новый территорий страны. Волонтеры также помогут москвичам подписать открытки и подготовить посылки к отправке.

