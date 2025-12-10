Форма поиска по сайту

10 декабря, 12:25

Культура

Московский театр Et Cetera проводит выездные представления для участников СВО

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Актеры московского театра Et Cetera больше года организуют спектакли для участников специальной военной операции в госпиталях и на других площадках. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

За это время артисты свыше 15 раз посетили 8 военных госпиталей, расположенных в Санкт-Петербурге, Самаре и Пензе.

В апреле 2023 года актеры выступили на сцене Луганского академического русского драматического театра имени Павла Луспекаева. Они представили зрителям комедию, созданную по пьесе Евгения Шестакова "Три плюс кот", в постановке Кирилла Лоскутова.

Кроме того, в том же году актриса театра Et Cetera Анна Артамонова стала одним из первых участников "Добровольца" среди деятелей культуры. Проект создали газета "Аргументы и факты" и Институт развития интернета для поддержки героев СВО. Благодаря ему артисты своим творчеством поднимают боевой дух военнослужащих.

Участники СВО даже дали Артамоновой позывной – Солнышко. Актриса посещала зоны боевых действий, чтобы и там поддерживать военнослужащих. Она также стала режиссером фильма "Фагот". Картину снимали в зонах, где проходят бои. В съемках кино принимали участие как бойцы, так и сестры милосердия.

Актеры воплощают на сцене истории, которые они привезли с собой из поездок. Одной из таких постановок стал спектакль-монолог "Твой позывной – Герой", повествующий о судьбах современных героев. На выступлении также демонстрировали фотографии и видео, снятые военными документалистами.

Спектакль вошел в шорт-лист премии "Звезда театрала – 2025". Он числился в специальной номинации к 80-летию Победы.

Под руководством Александра Калягина коллектив театра Et Cetera предоставляет бесплатные пригласительные на свои постановки для участников СВО и их семей. За последние два года такой возможностью воспользовались 4,5 тысячи человек.

Ранее сообщалось, что в Москве с 12 декабря этого года до 11 января 2026-го пройдет фестиваль "Путешествие в Рождество". Для посетителей проведут различные мероприятия, а также особое внимание уделят сбору подарков для участников СВО и детей с новый территорий страны. Волонтеры помогут москвичам подписать открытки и подготовить посылки к отправке.

