Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 марта, 11:02

Политика
Главная / Новости /

CNA: Франция разместит на Кипре системы против ракет и БПЛА

Франция разместит на Кипре системы против ракет и БПЛА

Фото: AP Photo/Pool/Bob Edme

Франция планирует разместить на Кипре противоракетные и противодроновые системы, а также фрегат. Об этом пишет агентство Cyprus News Agency.

Решение было принято после удара БПЛА по британской военной базе Акротири. Президент Республики Кипр Никос Христодулидис заявил, что речь идет о беспилотнике типа "Шахед".

Мощный взрыв прогремел на базе ВВС Великобритании на Кипре вскоре после объявления угрозы безопасности. Пострадавших не было. В целом в результате удара был нанесен "незначительный ущерб".

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страна готова использовать ядерные силы в "жизненных интересах" государства. По его словам, сейчас Франция вступает в период "продвинутого ядерного сдерживания", а ядерные державы должны приспособиться к перспективе крупных конфликтов без применения ядерного оружия в своем окружении.

Вместе с тем французский лидер отдал приказ об увеличении числа ядерных боеголовок военного арсенала страны.

Читайте также


политиказа рубежом

Главное

Почему у россиян снизился уровень цифровой грамотности?

Снижение связано с демографической динамикой

Еще один ключевой фактор – активное развитие технологий, в том числе ИИ

Читать
закрыть

Как изменятся продукты и цены после введения новых ГОСТов?

Потребитель сможет доверять тому, что лежит на полке

Увеличение стоимости товаров, изготовленных по ГОСТу, будет в пределах уровня инфляции

Читать
закрыть

Как обезопасить себя от "схемы Долиной" на авторынке?

При продаже дорогостоящего имущества важна медицинская экспертиза о вменяемости продавца

Сделку необходимо фиксировать юристам

Читать
закрыть

Какие астрономические явления ждут россиян в 2026 году?

12 августа пройдет парад планет

13 и 14 декабря 2026 года жители смогут наблюдать за метеорным потоком Геминиды

Читать
закрыть

Что будет с турпотоком россиян на Ближний Восток?

Если конфликт не затянется, россияне не откажутся от поездок в страны Ближнего Востока

В среднем туристы помнят о негативных событиях в том или ином регионе около трех недель

Читать
закрыть

Чем реставрационный тренд "ваби-саби" покорил сеть?

Некоторые признаются, что благодаря тренду пересмотрели свое мнение относительно старых вещей

Другие стали изучать историю предметов, которые раньше бесполезно хранились в шкафах

Читать
закрыть

Как защитить дачи от подтоплений в период половодий?

Стоит заранее подготовить дренажную систему

Можно попытаться перераспределить снег

Читать
закрыть

Как российские туристы переживают конфликт на Ближнем Востоке?

Сотни людей начали возвращать из аэропорта и расселять по гостиницам

Дубай функционирует штатно, а местные жители предлагают приютить оказавшихся в сложной ситуации туристов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика