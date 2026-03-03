Reuters: в Дубае и Абу-Даби прогремели взрывы

Фото: телеграм-канал SHOT

Громкие взрывы были слышны в Дубае и Абу-Даби, сообщило агентство Reuters со ссылкой на очевидцев.

Медиаофис эмирата на платформе в Х заявил, что звуки взрывов, услышанные в разных районах Дубая, стали следствием работы систем ПВО.

Кроме того, согласно данным сервиса Flightradar24, самолеты, летящие в Дубай, развернуты на фоне угрозы ракетных атак. В публикации в соцсети X сервиса прикреплен скриншот, где можно увидеть, как самолеты, летевшие по направлению к Дубаю, изменили направление на восток от него. Среди них были суда, летевшие из Москвы, Екатеринбурга, Лондона, Варшавы, кенийского города Найроби и пакистанского города Карачи.

28 февраля США и Израиль нанесли удары по Ирану. В ответ Исламская Республика ударила по израильской территории, а также американским военным базам, расположенным в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

Число жертв среди мирного иранского населения, по актуальным данным, составляет около 787 человек. Одними из них стали верховный лидер Али Хаменеи, министр обороны генерал-лейтенант Азиз Насирзаде и начальник Генштаба генерал-лейтенант Абдольрахим Мусави.

По словам американского президента Дональда Трампа, военная операция против Ирана должна была продлиться 4–5 недель, но у Соединенных Штатов есть потенциал проводить ее гораздо дольше. Он также анонсировал большую волну ударов в ближайшее время.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров осудил атаки по Ирану и заявил, что последствия агрессии в отношении Исламской Республики проходят через весь Ближний Восток. По словам главы ведомства, Москва выступает за немедленное прекращение военных действий.