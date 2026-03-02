Аэропорт Абу-Даби отправил первый борт с начала суток

Фото: depositphotos/Shebeko

Международный аэропорт Заид в Абу-Даби отправил первый рейс за текущие сутки – грузовой борт вылетел в Гонконг. Об этом ТАСС сообщил источник в авиадиспетчерских кругах.

По его словам, самолет уже находится в воздушном пространстве Омана.

Израиль и США нанесли удары по Ирану 28 февраля, после чего в республике объявили чрезвычайное положение. Затем Иран в качестве ответа атаковал еврейское государство, а также американские военные базы в регионе.

Как заявил президент США Дональд Трамп, бомбардировки будут продолжаться "столько, сколько потребуется для достижения мира на Ближнем Востоке".

Израиль, Иран и другие страны Персидского залива закрыли воздушное пространство. Российские авиакомпании, в свою очередь, предупредили пассажиров о временном прекращении полетов в эти государства.

При этом обстановка в российских аэропортах остается спокойной, скоплений граждан нет. Пассажиры отмененных рейсов между Россией и ближневосточными странами размещены в отелях или направлены домой.