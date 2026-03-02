Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 марта, 12:29

Мэр Москвы

Собянин сообщил о росте оборота электротехнической промышленности Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Оборот электротехнической промышленности столицы за 2025 год вырос почти на 22%, сообщил Сергей Собянин в своем канале в MAX.

Градоначальник отметил, что московские предприятия выпускают электротехнику самого разного назначения – от бытовых светильников и розеток до зарядных станций для электромобилей.

По итогам прошлого года выручка столичных производителей электрооборудования приблизилась к 300 миллиардам рублей. В сопоставимых ценах рост составил 21,7% по сравнению с предыдущим годом, подчеркнул Собянин.

По его словам, почти половину оборота (более 46%) обеспечили производители электродвигателей, генераторов, трансформаторов и распределительных устройств, а также контрольно-измерительной аппаратуры. Еще 27% пришлось на компании, выпускающие кабели и арматуру. Почти 9% заработали производители ламп и светового оборудования.

Лидерами роста стали изготовители аккумуляторов и батарей – их оборот увеличился в 2,9 раза, превысив 7,1 миллиарда рублей.

В настоящее время в Москве работают свыше 130 предприятий электротехнической отрасли. Город поддерживает их налоговыми льготами, финансовыми мерами и гарантированным сбытом. Например, кабельному заводу в Восточном административном округе (ВАО) компенсировали процентную ставку по инвесткредиту, а также заключили с ним офсетный контракт на поставку кабельной продукции для метро.

Ранее сообщалось, что столичная компания АО "ВНИИЖТ" в 2 раза увеличила выпуск систем автоматизации снегоуборочных поездов благодаря федпроекту "Производительность труда". Такое оборудование устанавливается на составы для расчистки железнодорожных путей и вывоза снега.

Читайте также


мэр Москвыэкономикагород

Главное

Чем реставрационный тренд "ваби-саби" покорил сеть?

Некоторые признаются, что благодаря тренду пересмотрели свое мнение относительно старых вещей

Другие стали изучать историю предметов, которые раньше бесполезно хранились в шкафах

Читать
закрыть

Как защитить дачи от подтоплений в период половодий?

Стоит заранее подготовить дренажную систему

Можно попытаться перераспределить снег

Читать
закрыть

Как российские туристы переживают конфликт на Ближнем Востоке?

Сотни людей начали возвращать из аэропорта и расселять по гостиницам

Дубай функционирует штатно, а местные жители предлагают приютить оказавшихся в сложной ситуации туристов

Читать
закрыть

Что известно о гибели 11-летнего мальчика в Подольске?

Ребенок решил поиграть в тоннеле в сугробе – в это же время на территории работал снегоуборочный трактор

Тракторист не увидел ребенка, накрыл сугроб порцией снега, которая закрыла тоннель полностью

Читать
закрыть

Как защитить себя от аферистов в преддверии 8 Марта?

Мошенники чаще всего используют схемы, связанные с подарками

В праздник могут быть звонки якобы из "службы безопасности банка"

Читать
закрыть

Зачем зумеры начали массово бить себя молотками по лицу?

По мнению зумеров, такая практика якобы уплотняет кость, делая черты лица более острыми

Однако эксперты уверены: процесс неизбежно сопровождается негативными последствиями

Читать
закрыть

Скажется ли рост цен на оптоволокно на стоимости домашнего интернета?

При строительстве сетей стоимость прокладки в новых районах может вырасти

Подорожание коснется локально тех мест, где интернета раньше не было

Читать
закрыть

Чем опасен ранний выход из декрета?

В первые три года жизни для психологического развития ребенку важна мама

В состоянии стресса как у взрослых, так и у детей блокируется появление новых нейронов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика