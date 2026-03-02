Собянин сообщил о росте оборота электротехнической промышленности Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Оборот электротехнической промышленности столицы за 2025 год вырос почти на 22%, сообщил Сергей Собянин в своем канале в MAX.

Градоначальник отметил, что московские предприятия выпускают электротехнику самого разного назначения – от бытовых светильников и розеток до зарядных станций для электромобилей.

По итогам прошлого года выручка столичных производителей электрооборудования приблизилась к 300 миллиардам рублей. В сопоставимых ценах рост составил 21,7% по сравнению с предыдущим годом, подчеркнул Собянин.

По его словам, почти половину оборота (более 46%) обеспечили производители электродвигателей, генераторов, трансформаторов и распределительных устройств, а также контрольно-измерительной аппаратуры. Еще 27% пришлось на компании, выпускающие кабели и арматуру. Почти 9% заработали производители ламп и светового оборудования.

Лидерами роста стали изготовители аккумуляторов и батарей – их оборот увеличился в 2,9 раза, превысив 7,1 миллиарда рублей.

В настоящее время в Москве работают свыше 130 предприятий электротехнической отрасли. Город поддерживает их налоговыми льготами, финансовыми мерами и гарантированным сбытом. Например, кабельному заводу в Восточном административном округе (ВАО) компенсировали процентную ставку по инвесткредиту, а также заключили с ним офсетный контракт на поставку кабельной продукции для метро.

