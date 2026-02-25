Форма поиска по сайту

25 февраля, 09:15

Экономика

Более 175 тысяч котировочных сессий провела Москва на портале поставщиков в 2025 году

Фото: depositphotos/stockasso

В 2025 году на столичном портале поставщиков состоялось более 175 тысяч котировочных сессий, что позволило сэкономить свыше 6,6 миллиарда рублей за счет снижения начальных цен. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

По ее словам, среднее снижение начальной цены в ходе мини-аукционов составило 14%. Самой востребованной категорией закупок стали строительные товары, по которым заключено более 17 тысяч контрактов. Также в числе лидеров оказались хозяйственные и информационно-технологические товары – примерно по 13 тысяч сделок.

Закупочные сессии на портале поставщиков организованы как мини-аукционы. Предприниматели, участвующие в них, постепенно снижают цену, изначально заданную заказчиком. Эти торги длятся 3, 6 или 24 часа. Выигрывает тот, кто предложит самую низкую цену.

Руководитель столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов отметил, что наиболее активно в мини-аукционах участвовали поставщики из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Саратовской и Калужской областей. На них пришлось 113,6 тысячи контрактов, что составляет 65% от общего числа.

Сегодня на портале представлено более 3,4 миллиона уникальных наименований товаров, работ и услуг. Ежедневно заключается свыше 1,5 тысячи контрактов. На площадке работают более 395 тысяч предпринимателей, более 90% из них – представители малого и среднего бизнеса. Заказчиками выступают свыше 60 тысяч государственных и муниципальных организаций.

Функциональным заказчиком портала является столичный департамент по конкурентной политике, техническое развитие курирует департамент информационных технологий Москвы.

Ранее к столичному порталу поставщиков присоединилась Курская область, став 44-м регионом-заказчиком на платформе. Подключение состоялось в рамках соглашения о сотрудничестве, подписанного прошлой осенью. Теперь государственные и муниципальные учреждения Курской области смогут закупать товары и услуги по оптимальным ценам в разных регионах страны.

