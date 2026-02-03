Более 90 тыс контрактов заключил бизнес на портале поставщиков в 2025 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Бизнес заключил 91,5 тысячи контрактов с применением торгового бота на портале поставщиков в 2025 году. Благодаря снижению начальной цены в рамках аукционов предприниматели смогли сэкономить 6 миллиардов рублей, сообщила заммэра Москвы, руководитель столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

"Торговый бот позволяет предпринимателям участвовать одновременно в нескольких котировочных сессиях. Этот сервис помогает им экономить время и предлагать продукцию большему числу потребителей. В свою очередь, заказчики за счет роста конкуренции среди поставщиков получают наиболее выгодные предложения", – отметила она.

Активнее всего в аукционах в прошлом году принимали участие поставщики из Москвы, Подмосковья, Калужской области, Пермского края и Санкт-Петербурга. На них пришлось совокупно свыше 72 тысяч сделок, или почти 80% от числа заключенных контрактов.

Торговый бот заработал на портале поставщиков в 2022 году. Его создали для упрощения процесса проведения закупок и минимизации рисков. Как отметил глава департамента Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов, при подключении бота поставщик указывает сумму, до которой может снизить цену продукции. Во время аукциона другие участники могут вносить свои предложения, а бот делает ставки до минимальной цены поставщика.

Котировочные сессии длятся по 3, 6 или 24 часа. За это время бизнесмены конкурируют друг с другом, снижая начальную цену контракта. Это помогает предпринимателям быстро заключить договоры и получить прибыль, а заказчикам – покупать продукцию по выгодной цене.

Число предпринимателей, зарегистрированных на столичном портале поставщиков, уже превысило 390 тысяч. С начала 2025 года количество поставщиков увеличилось на 40 тысяч. Более 90% из них – представители малого и среднего бизнеса.

В настоящее время в каталог входит 3,3 миллиона товаров, работ и услуг. Каждый день пользователи заключают около 1,5 тысячи контрактов.