Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 февраля, 09:17

Экономика

Более 90 тыс контрактов заключил бизнес на портале поставщиков в 2025 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Бизнес заключил 91,5 тысячи контрактов с применением торгового бота на портале поставщиков в 2025 году. Благодаря снижению начальной цены в рамках аукционов предприниматели смогли сэкономить 6 миллиардов рублей, сообщила заммэра Москвы, руководитель столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

"Торговый бот позволяет предпринимателям участвовать одновременно в нескольких котировочных сессиях. Этот сервис помогает им экономить время и предлагать продукцию большему числу потребителей. В свою очередь, заказчики за счет роста конкуренции среди поставщиков получают наиболее выгодные предложения", – отметила она.

Активнее всего в аукционах в прошлом году принимали участие поставщики из Москвы, Подмосковья, Калужской области, Пермского края и Санкт-Петербурга. На них пришлось совокупно свыше 72 тысяч сделок, или почти 80% от числа заключенных контрактов.

Торговый бот заработал на портале поставщиков в 2022 году. Его создали для упрощения процесса проведения закупок и минимизации рисков. Как отметил глава департамента Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов, при подключении бота поставщик указывает сумму, до которой может снизить цену продукции. Во время аукциона другие участники могут вносить свои предложения, а бот делает ставки до минимальной цены поставщика.

Котировочные сессии длятся по 3, 6 или 24 часа. За это время бизнесмены конкурируют друг с другом, снижая начальную цену контракта. Это помогает предпринимателям быстро заключить договоры и получить прибыль, а заказчикам – покупать продукцию по выгодной цене.

Число предпринимателей, зарегистрированных на столичном портале поставщиков, уже превысило 390 тысяч. С начала 2025 года количество поставщиков увеличилось на 40 тысяч. Более 90% из них – представители малого и среднего бизнеса.

В настоящее время в каталог входит 3,3 миллиона товаров, работ и услуг. Каждый день пользователи заключают около 1,5 тысячи контрактов.

Собянин сообщил о росте объема закупок на портале поставщиков Москвы

Читайте также


экономикагород

Главное

Почему законы о блокировке переводов требуют доработки?

Эксперты призывают придумать меры безопасности, которые не позволили бы в целом зайти на чужой счет

Нынешние основания для блокировки счетов "носят непрозрачный характер и опираются на типовые метрики"

Читать
закрыть

Кому ждать проверки арендованных ипотечных квартир?

Квартира, находящаяся в залоге у банка, может сдаваться в аренду только с его согласия

Введение проверок – это превентивная мера для защиты залога

Читать
закрыть

Что известно об убийстве 9-летнего ребенка в Ленобласти?

Подозреваемого в похищении и убийстве ребенка задержали в Псковской области при попытке скрыться

Правоохранители предполагают, что задержанный увлекался детской порнографией

Читать
закрыть

Как отказаться от мата?

Побороть желание использовать ругань помогут заранее подобранные заменяющие слова или жесты

Важна работа с собственными эмоциями и попытка их понять

Читать
закрыть

Почему в РФ хотят запретить мастер-классы по изготовлению кукол вуду?

Создание куклы вуду может быть расценено как посягательство на честь и достоинство человека

Подобные ритуалы причиняют колоссальный вред психическому здоровью тех, кто их совершает

Читать
закрыть

Чем файлы по делу Эпштейна угрожают мировым лидерам?

Событие может привести к тектоническим сдвигам не только в США, но и в глобальной политике

Однако эксперты уверены: России эта история в целом не касается

Читать
закрыть

Что ждет Москву после рекордно снежной зимы?

Температуры февраля и марта будут выше нормы на европейской части России

Москвичей ждут теплая весна и жаркое лето, при этом май отметится большим количеством осадков

Читать
закрыть

Запретят ли использовать животных в качестве залога?

Мера может защитить владельцев животных и кредитные организации

Эксперты уверены: использование домашних животных в качестве залога выглядит сомнительно

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика